Tittelforsvarer Chelsea startet med mageplask mot Burnley

(Chelsea-Burnley 2-3) Forrige sesong var Stamford Bridge ett fort, og Burnley sjanseløse på bortebane. Glemt alt det.

Tross to Chelsea-reduseringer, 1-3 med en mann mindre og 2-3 med to mann mindre, så innledet Antonio Conte tittelforsvarjakten på verste vis.

Gary Cahill og Cesc Fabregas ble begge utvist.

Cahill allerede etter 14 minutter. Og da kollapset Chelsea. Tre baklengs og et stresset, nesten panisk hjemmelag, var Chelsea-beholdningen den påfølgende halvtimen før pausen.

Fikk du med deg? VGs Premier League-tips

For første gang noen sinne lå Chelsea under 3-0 til pause i en ligakamp på Stamford Bridge, og det mot et lag mange har tippet blant dumpekandidatene.

Hjemmefansen svarte med pipekonsert da blåtrøyene slukøret fant veien til Contes pauseprat.

Og Burnley-fansen?

De hadde sett Sam Vokes score to ganger, en gang med høyrefoten og en gang med hodet, og Stephen Ward score et vidundermål på volley.

– We are on top of the League, lød det fra bortesvingen.

Ekspert: Tror Conte er ferdig innen ett år

Cahill ut etter 14 minutter

Álvaro Morata Premier League-debuterte med scoring etter 69 minutter og målgivende til David Luiz etter 88, men det ble parenteser lørdag.

For en sjelden gang kunne Burnley juble på fremmed gress.

Forrige sesong vant Sean Dyches menn én bortekamp på 19 forsøk. Chelsea vant på sin side 17 hjemmeseire på vei mot ligatittelen.

Etter 14 minutter fikk Gary Cahill en skjebnesvangert dårlig berøring. Stopperen skulle rette opp egen feil og taklet med knottene først mot Steven Defour.

Defour gikk i bakken, Cahill hevdet sin uskyld, men Craig Pawson dro kontant opp det røde kortet.

– Ikke rødt kort. Gult ville vært greit, mente TV 2-ekspert Mark Clattenburg.

Ti minutter senere utnyttet Burnley overtallet.

Se også: Liverpool straffet på overtid

Vanvittig Ward-treff

Matthew Lowton fikk fryktelig god til å sikte. Innlegget var godt, markeringen fra David Luiz og Andreas Christensen det motsatte, og Sam Vokes fikk lirket 1-0-scoringen inn i hjørnet.

Seks minutter før pause smalt det igjen. Og som det smalt. Etter et kort frispark spilte Stephan Ward og Jack Cork vegg ute til høyre. Sistnevnte fikk med seg ballen forbi N'Golo Kanté med brystet, før han banket til med høyre.

Høyt opp i motsatt kryss. 2-0.

Kun fire minutter senere måtte Thibaut Courtois plukke ball nummer tre ut av nettet. Igjen kort frispark. Igjen innlegg fra høyre. Igjen svak Luiz-markering.

Denne gangen brukte Sam Vokes hodet for å overliste Courtois og drepe stemningen totalt på Stamford Bridge.

Etter at Morata først stupheadet inn 1-3, før han så stusset David Luiz fri før 2-3, så jaget Chelsea 3-3.

Men de scoret aldri det tredje. Det hadde Burnley gjort allerede før pause.

Mot Tottenham mangler Chelsea dermed suspendert Gary Cahill og Cesc Fabregas.