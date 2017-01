Tippekampen er tilbake: TV 2 sender gratis lørdagskamp i Premier League

Allerede om en drøy uke får alle Get-kunder tilgang til en lørdagskamp fra hver Premier League-runde på åpen kanal.

TV 2 og Get har kommet til enighet om en avtale om at Get-kundene fortsatt får tilgang til alle TV 2s kanaler, og at de sammen vil relansere den tradisjonsrike Tippekampen. På lørdager klokken 16 vil det bli vist en Premier League-kamp på åpne TV 2 Sportskanalen for Get-kunder.

Først ut blir Liverpools bortekamp mot Hull den 4. februar. Deretter følger Manchester United mot Watford lørdag den 11. februar og Southampton mot Arsenal den 25. februar.

– Plinget er tilbake! Dette er en del av en langsiktig samarbeidsavtale vi har inngått med Get, som har ønsket å utvikle et produkt som gjør at vi kan få PL tilbake til flere seere i det norske markedet, sier Kjetil Nilsen, som er direktør for distribusjon og teknologi, til VG.

Endrer ikke pris

Get-kundene vil også få tilgang til studiosendingen både før kampen, i pausen og etter kampen. Der vises reportasjer, intervjuer, analyser og høydepunkter. TV 2 skriver på sin nettside at de «håper å kunne lansere Tippekampen hos øvrige tv-distributører i løpet av kort tid».

– Frykter dere at et abonnement på TV 2 Sumo eller Sport Premium blir mindre attraktivt nå som én av seks direktesendte kamper er tilgjengelig gratis?

– Vi vurderer det slik at dette er med på å skape interesse for Premier League. Folk får sett flere kamper. Men det er bare kampen lørdag klokken fire vi sender ut åpent. Det vil være ulike lag som spiller den kampen, så hvis du vil følge laget ditt, så vil du kjøpe et Premium-produkt, sier Nilsen.

– Har dere vurdert risikoen for å miste kunder som en følge av denne nyheten?

– Vi gjør jo alltid vurderinger og prøver å gjøre de beste økonomiske vurderingene vi kan. Rettighetskostnadene er, som vi har snakket mye om tidligere, betydelig høyere enn de noen gang har vært. Det er alltid et økonomisk regnestykke. Vi er veldig glad for å kunne komme med dette tilbudet, sier han.

TV 2-sjefen bekrefter at det ikke blir noen endring i pris på TV 2 Sumos sportsabonemment til tross for at flere nå får tilgang til noe av innholdet gratis. Til de som måtte være kritiske til dette, svarer Nilsen:

– Sumo er et selvstendig produkt som selges ved siden av eller i tillegg til distributørenes pakker.

Get utelukker ikke prisøkning

FRA ARKIVET: Her er et utklipp fra VGs TV-program lørdag den 25. april 1998. Foto: , VG-ARKIVET

For første gang siden våren 1998 er Tippekampen tilbake på norske TV-skjermer. Ikke siden TV 2 sendte Arsenal mot Barnsley den 25. april 1998 har det vært fast åpen lørdagskamp for norske seere.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby våre kunder Tippekampen. Foreløpig er det eksklusivt for Get-kunder, klokken fire på lørdag, sånn som det var tidligere. Det er mye nostalgi i det, sier kommunikasjonssjef Silje Thoresen i Get.

– Kommer Gets grunnpakke til å bli dyrere som følge av denne nyheten?

– Vi har ikke hele konseptet klart. Vi har blitt ferdig med tre store distribusjonsavtaler, og prissetter grunnpakkene ut fra detaljer i disse avtalene. Men det er klart at prisen vil henge sammen med hva vi kan tilby seerne våre, sier Thoresen til VG.