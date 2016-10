Tidligere United-spiller kritiserer Ferguson: – Han motiverte spillere med frykt

«Rød djevel. Slik ble jeg ikke stjerne i Manchester United», er tittelen på den ferske boken til danske Mads Timm. Deler av den har han viet til nådeløs kritikk av Alex Ferguson.

– Han var en kontrollfreak, og han motiverte ofte spillere med frykt, skriver Timm i boken ifølge danske BT.

Husker du Mads Timm? Skru tiden tilbake til 2002. Han ble regnet som et stort talent på den tiden, og ble hentet til Manchester United som 16-åring. Der var planen at han skulle blomstre og bli en stor spiller, men som tittelen på boken hans tilsier: Slik gikk det ikke.

Timm debuterte for A-laget i en Champions League-kamp mot Maccabi Haifa i oktober 2002, men han greide ikke å følge opp og etablere seg blant manager Alex Fergusons utvalgte. I stedet endte han ute på lån i ulike klubber.

Første stopp: Viking, hvor han huskes for å ha scoret det første målet noensinne på Viking stadion. Deretter dro han videre til Lyn, før han reiste tilbake til England for å spille for Wallsall. I mai 2006 kom beskjeden fra United om at de valgte å la Timm gå, og siden den gangen har han aldri fått skikkelig sving på karrieren.

SLUNKEN KARRIERE: Mads Timm ble spådd en stor fotballframtid, men etter årene i Manchester United ble det aldri det helt store med dansken. United lånte ham blant annet ut til Viking, hvor han scoret det første målet noensinne på den dengang nye Viking stadion. Foto: , NTB Scanpix

– Slavehær



I den ferske boken sin forteller Timm at han fikk et godt inntrykk av Alex Ferguson da han først kom til klubben.

– Han hadde først og fremst karisma. Han var også en dyktig trener, det er vanskelig å argumentere mot det når man ser resultatene. Men han var først og fremst flink fordi han implementerte og insisterte på en bestemt lederkultur, og han sørget med hard hånd for at hans spillere dedikerte seg betingelsesløst til hans ideer og hierarki, skriver Timm.

At Ferguson oppnådde resultater, hersker det ingen som helst tvil om. At han var en tøff leder er også viden kjent, og det er ikke få spillere som har fått reale «hårfønere» eller også som har forsvunnet ut portene på Old Trafford etter å ha kommet på kant med manageren.

På den tiden Timm kom til Manchester United, var klubben fremdeles preget av den velkjente «class of '92». Dansken mener den gjengen greide å tilpasse seg Fergusons lederstil. Eller som han selv beskriver det:

– De passet perfekt inn i Fergusons slavehær.

«I'm your fucking boss»



Timm sier han ikke så stort til Ferguson da han spilte på de yngre United-lagene, og at han sjelden så ham «coache» selv. Innimellom kom han imidlertid bort og småpratet litt med noen av de yngre spillerne, de som hadde gjort det bra i kamper for klubben. Timm beskriver det som en fantastisk følelse de gangene han fikk oppmerksomhet fra klubbens store managergigant.

Men det slo andre veien også.

– I første del av 2003 fikk jeg flere ganger merke Fergusons vrede. Etter debuten i Champions League sto jeg fotballmessig bedre enn noensinne, og kanskje var tanken at jeg skulle holdes nede. Først gikk han amok på meg fordi jeg en dag kalte ham «Alex» foran noen av ungdomsspillerne. «I'm not your friend, I'm your fucking boss», skrek han inn i øret mitt.

Oversatt til godt norsk: «Jeg er ikke din venn, jeg er din j*** sjef». Timm skriver også at han litt senere hadde gått til anskaffelse av en Porsche, og kjørte den til trening. Det endte med at han ble kalt inn på Fergusons kontor.

– Fucking idiot, kalte han meg den gangen. Jeg tok taxi til trening en periode etter det, skriver han.

Reiste hjem



Timm forteller om en turbulent periode hvor han til slutt ble sliten av kravene i Manchester Uniteds vinnerkultur.

Fire år etter at han kom til klubben ble han altså sluppet av United, og dansken reiste hjem for å bli Odense-spiller. Der ble han i et par år før han reiste videre til Lyngby.

I 2009 bestemte han seg for å gi seg med profesjonell fotball, på grunn av mangel på motivasjon.



