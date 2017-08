Tidligere stjernedommer er TV 2s nye Premier League-ekspert

I fjor dømte han Champions League- og EM-finalen. Nå skal Mark Clattenburg (42) være ekspert i TV 2s Premier League-studio.

– Det stemmer. Det er vi veldig glad for, bekrefter fotballsjef Eystein Thue i TV 2 overfor VG.

Den britiske dommeren kan vise til en imponerende CV. Han har dømt over 300 kamper i Premier League. I 2016 dømte han Champions League-finalen, EM-finalen og FA-cup-finalen.

I februar bestemte han seg for å legge opp karrieren i Premier League for å flytte til Saudi-Arabia, der han i dag bor og jobber som dommer.

– Han er sprekkeferdig etter mange år med munnkurv, og veldig ivrig etter å kunne si hva han mener om Premier League, sier Thue.

– Er dette en dyr investering for TV 2?

– Jeg vil ikke si det er dyrt. Vi er på et internasjonalt nivå, men seerne fortjener det beste vi kan klare å skaffe dem. Når verdens beste dommer slutter å dømme og begynner i TV 2, så synes vi det er verdt pengene. Og det koster bare peanøtter hvis du ser på hva rettighetene koster, sier fotballsjefen.

Clattenburg kommer til å reise til Bergen for å delta i TV 2s Premier League-studio flere ganger både før og etter jul. Han kommer også til å bli brukt som ekspert under kanalens sendinger fra arenaer i England – for første gang allerede denne helgen.

I tillegg kommer Clattenburg til å være tilgjengelig for TV 2 over Skype mens han befinner seg i Saudi-Arabia.

– Av og til sitter vi bom fast og trenger dommerkompetanse. Nå har vi sikret oss den kompetansen fra en som virkelig vet å dømme i Premier League, sier Eystein Thue.

