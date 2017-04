Tidligere engelsk landslagsspiller er død

Den tidligere Premier League-stopperen Ugo Ehiogu er død. Han ble kun 44 år.

Ehiogu har etter endt karriere vært i trenerstaben til et av rekruttlagene til Tottenham. Det var i forbindelse med en trening med London-klubben at Ehiogu falt om med hjertestans torsdag kveld.

En pressemelding fra Tottenham forteller at Ehiogu døde tidlig fredag morgen.

– Ord kan ikke beskrive sjokket og tristheten alle i klubben føler nå, sier kollega i Tottenhams rekruttlag, John McDermott.

Der skriver klubben at Ehiogu ble behandlet umiddelbart, før han ble fraktet til sykehus.

Fire landskamper

Ehiogu spilte over 200 kamper for Aston Villa mellom 1999 og 2000, hvor han vant to ligacup-titler.

– Vi er dypt berørt og triste over å høre om at vår tidligere forsvarsspiller Ugo Ehiogu har gått bort, skriver klubben på sin Twitter-konto.



Deretter gikk stopperen videre til Middlesbrough. Der tilbrakte han syv år.

Stopperen fikk også fire landskamper for det engelske landslaget. Den siste i 2002.

– Jeg fatter ikke nyheten om at Ugo Ehiogu har gått bort. En rolig og varm stemning rundt ham, skriver tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand på Twitter.



Ehiogu avsluttet sin aktive karriere med en sesong i Sheffield Wednesday i 2008/2009-sesongen, før han la opp og gikk inn i treneryrket.