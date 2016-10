Tidenes United-Liverpool-lag: Vraker Cristiano Ronaldo

Kommentar Liverpool mot Manchester United – fortsatt det største oppgjøret i engelsk fotball, mellom de to mestvinnende klubbene.

Men hvilke spillere har vært best? Denne reporteren har vært

operativ, interessert og har fulgt mer enn godt med på engelsk fotball siden

1970. Så jeg har nesten fem tiår å ta av. Men hvordan velge?

Det er så trangt om flere plasser i en kombinert 11’er av spillere fra Manchester United og Liverpool at det nesten er en umulig oppgave. Men det nytter ikke å være feig, her må det vrakes både landslagskapteiner og toppscorere.

Jeg vraker stjerner fra hver sin tid, som Kevin Keegan (70-tallet), Ian Rush (80-tallet), David Beckham (90-tallet), samt Paul Scholes, Steven Gerrard, Roy Keane og Cristiano Ronaldo fra de siste 20 årene.

KEEPER: Peter Schmeichel Foto: Jan Johannessen , VG

Selv mannen med flest Premier League-kamper, Ryan Giggs, når ikke opp i dette selskapet.

Her er mine 11 – fra Liverpool og Manchester United, fra 1970 til 2016.

Keeper: Peter Schmeichel, Manchester United (1991-99).

* Verdens beste keeper i min tid. Det var da Schmeichel tok plass mellom stengene at United begynte å vinne titler. Var svær både i kjeften og fysisk, ga verbale kilevinker til samtlige forsvarsspillere og var nesten umulig å score på en mot en. Sto som en vegg i åtte sesonger.

Utfordrere: Ray Clemence og Edwin van der Sar.

HØYREBACK: Phil Neal. Foto: Sadayuki Mikami , AP

Høyreback: Phil Neal, Liverpool (1974-85).

* Var en periode den mestvinnende spilleren i engelsk fotball. Neal gikk og gikk som ei klokke på høyrebacken, og sto knapt over en kamp på 11 sesonger. Scoret i to europeiske finaler og var fast landslagsback for England i mange år. Også en glimrende straffeskytter.

Utfordrer: Gary Neville.

Midtstopper: Jaap Stam, Manchester United (1998-2001).

* Etter min mening den beste stopperen United har hatt. Kompromissløs type, men han kunne spille også. Var omtrent like skummel som han så ut, og ryddet unna det som kom gjennom tre sesonger med ulike partnere (Berg, Johnsen, May). Hurtig nok, meget god i lufta og en leder. Solgt for tidlig.

Utfordrere: Nemanja Vidic, Mark Lawrenson.

MIDSTOPPER: Alan Hansen. Foto: Phil Noble , Reuters

Midtstopper: Alan Hansen, Liverpool (1978-1990).

* La opp rett etter Liverpools hittil siste seriegull, kanskje ikke helt tilfeldig. Da var han den mestvinnende spilleren i engelsk fotball. Utviklet stopper-rollen til å bli spillende, men var bedre uten ball enn mange tror. Elegant spiller som styrte troppene på Anfield gjennom et tiår.

Utfordrer: Rio Ferdinand, Emlyn Hughes.

Venstreback: Denis Irwin, Manchester United (1990-2002).

* Litt som Neal på andre backen: Irwin bare gikk og gikk, spilte sjelden eller aldri en svak kamp, var god på straffer og frispark, var like god med begge bein og var en av Alex Fergusons mest betrodde menn gjennom 12 år på Old Trafford. Få, om noen, har vært så solide over så lang tid som Irwin.

BEST: George Best. Foto: Bjørn Thunæs , VG

Utfordrere: Patrice Evra, Alan Kennedy.

Høyre midtbane: George Best, Manchester United (1963-74).

* Selv om han var litt på hell da min store interesse kom, så jeg mer enn nok til at Best er udiskutabel på mitt lag. George Best løp så fort at motstanderne ga opp. Han var sin tids Thierry Henry, der de andre ble stående å se på Mesteren spille fotball. Best hadde alt, og han var tøff som få.

Utfordrere: Cristiano Ronaldo, David Beckham.

Sentral midtbane: Graeme Souness, Liverpool (1977-84).

* Etter min mening tidenes beste Liverpool-spiller. Souness styrte alt gjennom sju sesonger, der Liverpool vant 12 trofeer. Som midtbanespillere behersket han alt; tunge skudd, tøffe taklinger, glimrende pasninger og lederegenskaper, i tillegg til stor løpskapasitet og en dose galskap.

Utfordrere: Steven Gerrard, Roy Keane.

KAPTEIN: Bryan Robson. Foto: Paul Ellis , AFP

Sentral midtbane: Bryan Robson, Manchester United (1981-94).

* Masse skadeproblemer, likevel 90 landskamper for England. Boks-til-boks-spiller som alltid gikk foran, ledet laget som kaptein, scoret mål, kastet seg inn i taklinger og motstanderens felt – og var managerens forlengede fot. Også en glimrende hodespiller og med en kondisjon som en maratonløper.

Utfordrere: Bobby Charlton, Paul Scholes.

Venstre midtbane: John Barnes (Liverpool 1987-97).

* På sitt beste, og det var han i flere sesonger, var John Barnes utstoppelig. Teknikken, blandet med fart og blikk gjorde han til Englands beste fotballspiller på slutten av 1980-tallet. Barnes scoret også mange mål, skjøt godt med begge bein og gjorde Liverpool-laget litt annerledes på den tiden. Det var mer «flair» med Barnes på banen.

Utfordrere: Ryan Giggs, Ray Kennedy, Steve Heighway.

SPISS: Kenny Dalglish. Foto: Oli Scarff , AFP

Spiss: Kenny Dalglish, Liverpool (1977-90).

* Fotballintelligensen her var vanvittig. Dalglish så spillet lenge før de fleste, og han gjorde alle rundt seg bedre. Fantastisk til å skjerme ballen, til å snu seg, umulig å vippe vekk, og en god målscorer. La opp til en bråte med mål som Ian Rush scoret, og scoret mange selv også, gjennom 13 sesonger.

Utfordrere: Kevin Keegan, Wayne Rooney.

SJEF: Eric Cantona var sjefen på datidens Manchester United-lag, Ole Gunnar Solskjær hadde sin beste sesong da han spilte med franskmannen i 1996/97. Foto: Tore Berntsen

Spiss: Eric Cantona, Manchester United (1992-97).

* Ved siden av Schmeichel, var det ingen i United som påvirket klubben mer enn Cantona på første halvdel av 1990-tallet. Cantona var ekstremt viktig for den unge garde som kom opp på den tiden, han gikk foran, både når det gjaldt trening og kamper. Var med å snu stempelet til en vinnerklubb. Scoret en haug med viktige mål, ofte på en arrogant måte.

Utfordrere: Ian Rush, Denis Law, Luis Suarez.

Super-reserver: David Fairclough, Liverpool (1975-83) og Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (1996-2007).

* Begge var svært viktige for klubben sin, på sin tid. Fairclough var den første, kjente «Supersub», en spiller som ofte kom inn og scoret viktige mål. Solskjær ble det samme for United, en spiller Alex Ferguson ofte satte inn da han trengte mål - og fikk det.

