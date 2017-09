Svensk fotballfrue langer ut mot Manchester United: – Motbydelig

Maja Nilsson, forloveden til Manchester United-spiller Victor Lindelöf, avslører dyre detaljer fra livet som fotballfrue på Old Trafford.

I sin egen podcast kritiserer Nilsson prisen på luksus-losjene som kan leies av Manchester United-spillerne til bruk for venner og familie.

– Spillerne får muligheten til å leie en losje. Jeg kommer ikke engang til å fortelle dere hvor mye det koster, men prisen er motbydelig, sier Nilsson i podcasten, som er gjengitt av blant andre Daily Mail og The Sun.

UNITED-SVENSKE: Victor Lindelöf ble hentet til Manchester United fra portugisiske Benfica i sommer for over 300 millioner kroner. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Nilsson, som har en stadig voksende følgerskare på Twitter takket være morsomme og avslørende bilder fra fotballfrue-livet, hevder at Manchester United-spillerne føler et press for å betale for de svindyre losjene på Old Trafford.

– Hvis du ikke kjøper en, blir du sett på som en taper, sier Nilsson, som til tross for kritikken nyter tilværelsen:

– Det er vidunderlig å ha sin egen losje. Du får din egen kelner.

For det er jo ikke som om Victor Lindelöf ikke har råd til slikt; svensken tjener ifølge britiske medier over en million kroner i uken.

Ifølge Daily Mail koster luksuslosjene på Old Trafford alt fra drøye 250.000 kroner for «den billigste femseters losjen» til over 860.000 kroner for den fineste losjen på Sir Alex Ferguson-tribunen.

Onsdag kveld tok Manchester United imot Burton Albion i ligacupen. Svenske Victor Lindelöf spilte hele kampen i midtforsvaret til United, som vant 4-1 takket være scoringer av Marcus Rashford (2), Jesse Lingard og Anthony Martial.

På tribunen satt Maja Nilsson og betraktet det hele i luksuriøse omgivelser, noe hun delte på sin Instagram-konto: «Jeg ville ikke hatt noe imot å bruke dette som kontor hver dag».

