Superbyttet! Giroud med to scoringer på fem minutter

(Sunderland - Arsenal 1-4) I det 70. minutt jogget Olivier Giroud (30) ut på gressmatta som innbytter. Seks minutter senere hadde han scoret to mål og sikret tabelltopp for Arsenal.

Det viktigste hendelsesforløpet i dagens oppgjør mellom topplaget Arsenal og tabelljumbo Sunderland kan nemlig oppsummeres slik:

70. minutt: Giroud erstatter Alex Iwobi på stillingen 1-1.

71. minutt: Innbytteren banker inn 2-1 etter innlegg fra Alexis Sanchez.

76. minutt: Giroud header inn 3-1, og slår spikeren i Sunderland-kista.

Da Sanchez i tillegg la på til 4-1, satte han punktum for et nytt nederlag for bunnlaget Sunderland. David Moyes har ikke fått sving på sakene så langt i Premier League, og etter dagens nederlag er fasiten som følger: Ti kamper, to uavgjort og resten tap. Det gir en uttelling på fattige to poeng.

Sett denne? Dette har gått galt for Moyes

VG LIVE: Les fyldig referat fra kampen

Perlemål



Det var ventet at Arsenal skulle ha stålkontroll i denne kampen, og det hadde de også. Første omgang ble enkel skuring for London-laget, men de virkelig store sjansene uteble.

Likevel, da målet først kom, var det av den vakre sorten. Alex Oxlade-Chamberlain var på vei nedover høyrekanten da han løftet blikket og fikk øye på Alexis Sanchez inne i boksen. Oxlade-Chamberlain parkerte Duncan Watmore med et skikkelig rykk, og fikk lagt inn. Ballen var perfekt, og foran mål kom Sanchez stupende.

Chileneren, som ifølge Wikipedia er 169 centimeter høy på strømpelesten, fikk hodet på ballen foran 186 centimeter høye Lamine Kone. Headingen føk vakkert inn i lengste hjørne, og Arsenal var dermed oppskriftsmessig i ledelsen.

Oxlade-Chamberlain var nær ved å få målgivende nummer to også, da han i det 38. minutt ga Mesut Özil en god stikker inn i boksen. Özil så at Sunderland-keeper Pickford var på vei ut, og han bestemte seg dermed for å prøve en kipp.

Tanken var god, men utførelsen traff han ikke like godt på. Ballen gikk ikke høyt nok, og Pickford fikk dermed en hånd på forsøket.

Fikk du med deg denne? Én person mangler på Uniteds lagbilde

Foruten Oxlade-Chamberlain var det for øvrig Sunderlands Wahbi Khazri som utpekte seg som Arsenals beste servitør i første omgang. Han surret ved flere anledninger, men holdt på å kløne det skikkelig til da han prøvde seg på dribling i eget forsvar etter den første halvtimen.

Det gikk ikke særlig bra, og Özil snapet fra ham ballen. Det kostet Khazri et gult kort da han ble nødt til å felle tyskeren og unngå tabbemål i mot.

– Khazri er Arsenals beste angrepsspiller for øyeblikket, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Mourinho om hotell-livet i Manchester: – En katastrofe

Utligningen



Arsenals 1-0-ledelse sto seg til pause, og det var gjestene som fortsatte å føre etter pausen også. Men i det 64. minutt ble det virkelig dramatikk på Stadium of Light.

Alexis Sanchez gikk over ende inne i Sunderland-boksen og skrek på straffe. Men han hadde knapt rukket å komme seg på beina igjen da det smalt i motsatt ende av banen - Watford kom alene med keeper Cech, og målvakten ble altfor treig i forsøket på å plukke ballen.

I stedet traff han Watford med skulderen, og felte ham. Dommer Martin Atkinson trakk opp det gule kortet fra brystlomma, og pekte på krittmerket. Jermain Defoe banket den sikkert i nettet til utligning.

Mens David Moyes gjorde seg ferdig med jubelscenene på sidelinjen, begynte Arsene Wenger å forberede bytte. Da stadionuret viste 70 minutter bloe Alex Iwobi vinket av banen, mens Olivier Giroud jogget utpå.

Minuttet etter viste det seg at dét byttet var smart - Giroud banket inn et innlegg fra Sanchez, og sendte Arsenal-fansen til himmels på første balltouch.

Og fire minutter senere var han der igjen. Giroud, som har slitt med skade tidligere i sesongen, raget høyest på en corner fra Özil, hodestøtet gikk i en perfekt bue over keeper og inn i lengste hjørne til 3-1-ledelse for gjestene.

Les også: Mourinho på høyde med Moyes

Wenger kunne glede seg over sjakktrekket med å sette Giroud på banen, og til slutt kunne han glede seg over en skikkelig storseier også. I det 78. minutt bestemte Sanchez seg for at han også ville være tomålsscorer.

Et stolpeskudd fra Gibbs ble plukket opp av Aaron Ramsey. Han serverte videre til Sanchez, som enkelt kunne sette inn 4-1.