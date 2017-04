Super-Zlatan scoret igjen: – Jeg ble født gammel og kommer til å dø ung

(Sunderland – Manchester United 0-3) Zlatan Ibrahimovic (35) blir ikke eldre, bare bedre. Etter seieren mot Sunderland, sier superspissen at han føler seg som Benjamin Button.

Det var svenskene som havnet i fokus da Manchester United tok tre livsviktige poeng i jakten på topp fire-plassering. Det trengte de etter to poengdelinger på rad mot henholdsvis West Bromwich og Everton.

To svensker stilte fra start for hvert sitt lag, og påvirket kampen på hver sin måte.

På godt og på vondt.

Supersvensken – hvem ellers?



Sunderland kom best i gang på Stadium of Light, og selv om de hadde minst ball, var det de som så farligst ut. Men som så mange ganger før, når det ikke har gått Manchester Uniteds vei, er det individualister som har ordnet opp.

Og det finnes ikke mange større individualister enn Zlatan Ibrahimovic.

– Jeg føler meg som Benjamin Button. Jeg ble født gammel, og jeg kommer til å dø ung, sier Ibrahimovic til Sky Sports etter kampen.



Det Zlatan referer til her, er «Den fantastiske historien om Benjamin Button», en filmbasert på en novelle fra 1920 om en mann som blir født når han er i 80-årene, og aldres baklengs. Brad Pitt spilte i rollen som Benjamin Button.

Kanskje ikke tilfeldig. Zlatan uttalte nylig at han ser for seg en karriere som skuespiller.

Men det er ikke mye som tyder på at Ibrahimovic gir seg med det første. Alder er bare et tall, sies det, noe 35-åringen beviser det gang på gang.

TØRST: Zlatan Ibrahimovic var ikke bare tørst etter vann. Hans tørst for mål var nok en gang synlig. Foto: Lee Smith , Reuters

Spissen mottok ballen feilvendt på kanten av 16-meteren, og med to mann i ryggen, dro han seg innover i banen, ladet kanonen, og banket ballen bak Jordan Pickford i det lengste hjørnet.

Det var svenskens scoring nummer 17 i debutsesongen i Premier League.

45 sekunder etter hvilen doblet Henrikh Mkhitaryan bortelagets ledelse. Sunderland-spillere rakk ikke engang å være borti ballen før Pickford måtte hente ballen ut av nettmaskene. Like før slutt fastsatte Marcus Rashford resultatet til 3–0 etter at dagens mann, Ibrahimovic, inntok hovmesterrollen.

– Det var en god seier for oss i dag. Nå må vi være fokuserte, jobbe hardt og tro på at vi kan nå topp fire. Vi skal gjøre alt for det, sier Ibrahimovic.

Jose Mourinho var enig med den svenske toppscoreren.

– Vi tar tre poeng og gjør en solid opptreden. Vi møtte et trist lag. Hvis du scorer mot lag som er triste, er det vanskelig for dem å slå tilbake.

Manchester United klatrer dermed forbi Arsenal og inntar 5. plassen, men det er kanskje bare på lån. Arsène Wengers menn har én kamp til gode, da de mandag møter Crystal Palace på Selhurst Park. Den kampen kan du følge her.

Nedrykksspøkelset truer



Men som tidligere nevnt var det ikke bare Manchester Uniteds svenske som markerte seg i første omgang. Det gjorde også Sunderlands svenske. Da med negativt fortegn.

Sebastian Larsson kastet seg inn i en duell med Ander Herrera med knottene først. Dommer Craig Pawson blåste frispark, noe Larsson var uenig i. Sunderlands nummer 7 var ikke mindre uenig da Pawson dro opp det røde kortet. Etter 278 Premier League-kamper fikk Larsson sitt første røde kort i turneringen.

KONTROVERSIELT? Fargen på kortet Sebastian Larsson fikk kan nok diskuteres, men dommer Craig Pawson var aldri i tvil. Foto: Owen Humphreys , AP

Før dagens oppgjør var det 85 dager siden forrige gang Sunderland jublet for scoring på Stadium of Light, og selv om Manchester United stilte uten en skadet David de Gea, klarte ikke noen av «The Black Cats» å overliste Sergio Romero, som fikk vikariere i Manchester United-buret.

Siden forrige hjemmescoring for Sunderland har Ibrahimovic:



• Scoret hat trick mot Southampton og mot Saint-Etienne

• Vunnet ligacupen med Manchester United

• Sonet tre kamper

• Og i dag, søndag, scoret på Stadium of Light

Sunderland ligger fortsatt helt sist i Premier League. Det er fire poeng opp til Middlesbrough på 19. plass, og ti poeng opp til trygg grunn. Nedrykksspøkelset henger for alvor over klubben fra Nord-England.