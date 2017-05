Super-Sánchez holdt liv i Arsenals Champions League-drøm

(Arsenal – Sunderland 2-0) Takket være helten Alexis Sánchez (28) kan Arsenal fortsatt håpe på topp fire-plass og Champions League-spill.

To scoringer av den chilenske angriperen sikret Arsène Wengers menn en ekstremt viktig 2-0-seier på hjemmebane mot et nedrykksklart Sunderland som lenge ga vertene hard kamp.

Sánchez, som nå har scoret i tre Arsenal-kamper på rad, er nå oppe i imponerende 23 mål og 10 målgivende pasninger i Premier League denne sesongen.

Ingen spillere i Premier League har flere målpoeng – mål og assists kombinert – enn chilenerens 33.

Det kan Arsenal prise seg lykkelige for. For det betyr at de fortsatt kan klamre seg fast i håpet om spill i Champions League neste sesong.

Med én kamp igjen å spille ligger Arsenal tre poeng bak tredjeplass Manchester City og ett poeng bak fjerdeplass Liverpool. For å sikre en topp fire-plass må de vinne sin siste kamp, hjemme mot Everton, samtidig som de håper på at Liverpool ikke klarer å slå nedrykksklare Middlesbrough.

Arsenal kan også passere Manchester City, men på grunn av dårligere målforskjell er de avhengige av at City taper med flere mål borte mot Watford – eller at Arsenal vinner med mange mål mot Everton mens City taper knepent mot Watford.

