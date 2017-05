Stygg smell for Hulls norske trio

(Hull - Sunderland 0-2) Markus Henriksen (24) måtte fra benken se at lagkameratene misset i jakten på tre poeng, som langt på vei kunne sikret ny Premier League-kontrakt.

Hull tapte nemlig mot allerede nedrykksklare Sunderland lørdag. En scoring av Billy Jones i det 69. minutt, og et overtidsmål av Jermaine Defoe, var nok til at Hull fortsatt står i fare for å rykke ned.

Laget ligger så langt på en 17. plass og trygg grunn med sine 32 poeng, men kan bli sendt under streken hvis Swansea vinner sin kamp hjemme mot Everton i 18.30-kampen senere lørdag kveld.

Til og med Middlesbrough har en teoretisk mulighet til å ta igjen Hull. Med seier borte mot Chelsea mandag er de bare tre poeng bak de svarte- og oransjestripede.

Ikke spilt på halvannen måned



Det blir dermed en nervepirrende kamp for å unngå nedrykk de neste to ukene for tre nordmenn. Kun Markus Henriksen var med i dagens tropp, men ble aldri byttet inn. Adama Diomande, som har ett år igjen av kontrakten med klubben, var utelatt. Det samme var Olympiakos-utleide Omar Elabdellaoui.

De to sistnevnte har ikke spilt en seriekamp siden 18. mars. Da tapte Hull hele 4-0 for Everton. Begge var i aksjon da Norge gikk på et blytungt VM-kvalifiseringstap mot Nord-Irland en drøy uke senere. Men siden har de ikke spilt kamper.

Det er ikke oppgitt noen grunn for at Diomande har vært droppet på klubblaget i halvannen måned.

Ryggskade



For Elabdellaouis del handler det om en skade i ryggen.

– Han kjenner seg bedre og har startet å trene litt, men han er ikke hundre prosent. Akkurat nå er han ikke tilgjengelig, selv om vi fortsatt håper han kommer på banen igjen i løpet av sesongen, sa Hull-manager Marco Silva til Hull Daily Mail for fire dager siden.

Nå er det bare to kamper igjen å kjempe for poengene som sikrer ny Premier League-kontrakt. Hull møter Crystal Palace borte neste helg, før de tar i mot Tottenham hjemme 21. mai.

Øvrige resultater Premier League i den 36. runden:

Fredag: West Ham - Tottenham 1-0.

Lørdag: Manchester City - Crystal Palace 5-0, Bournemouth - Stoke 2-2, Leicester - Watford 3-0, Burnley - West Bromwich 2-2, Swansea - Everton (kampstart 18.30).

Søndag: Liverpool - Southampton (14.30), Arsenal - Manchester United (17.00).

Mandag: Chelsea - Middlesbrough (21.00).