Sturridge overrasker: – Aldri sett ham i bedre form

Liverpool-spiss Daniel Sturridge (27) ble avskrevet av mange på grunn av de uendelige skadeproblemene. Men nå stråler han i sesongoppkjøringen.

– Jeg har aldri sett ham i bedre form siden jeg kom hit. OK, jeg kom i oktober 2015 og Daniel var skadet. I fjorårets oppkjøring kom han tilbake etter EM og en kort ferie. I år har han fått en ordentlig pause og er virkelig i god fysisk form, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om den skadeplagede stjernen.

Få oversikt: Slik lader Liverpool opp til ny sesong

Får Riise-ros

Sturridge, som herjet for Liverpool med 21 mål og syv assists i 2013/14-sesongen, har bare startet 25 kamper i løpet av de tre siste Premier League-sesongene. Dermed forventet de fleste at hans tid i klubben var over denne sommeren.

Nå tyder mye på at det ikke skjer.

– Dette er en god ting å snakke om under overgangsvinduet, for hele verden tror at å forbedre laget bare handler om å hente inn nye spillere. Ingen tenker på at spillerne vi allerede har, kan ta det neste steget, sier Klopp ifølge ESPN.

Liverpool-kjøp roses: – Et evig uromoment

Lokalavisen Liverpool Echo skriver at Sturridge «kan bli Liverpools overraskelsespakke den kommende sesongen».

Tidligere Liverpool-profil John Arne Riise har også lagt merke til den lovende formen til den engelske landslagsspissen.

– Stemningen er bedre enn på lenge

Spilleren selv, som ifølge Mirror skal ha avslått et kjempetilbud fra kinesisk fotball, har også stor tro på at han endelig kan gjennomføre en sesong uten de store skadene, og hjelpe Liverpool i jakten på Premier League-tittelen.

– Jeg drev mye med egentrening i sommer, jobbet sokkene av meg i Los Angeles. Nå er jeg her og jobber med treneren og laget, og formen kunne ikke vært bedre. Det er viktig for meg for å hjelpe laget med å vinne trofeer, sier Sturridge ifølge Liverpool Echo.

Her er hemmeligheten bak Sturridges melding til Zucca:

Han tror det gode samholdet i spillertroppen kan føre til Liverpool-suksess den kommende sesongen:

– Det er ingen stjernespillere her i det hele tatt. Alle er ydmyke, alle er her for å lykkes, alle vil vinne trofeer, og alle vil gjøre så godt de kan. Stemningen i laget er bedre enn på lenge.

PS! Onsdag ettermiddag skal Liverpool møte Crystal Palace til treningskamp i Hong Kong.