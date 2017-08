(Watford - Liverpool 3-3) Også denne sesongen blir trolig defensive dødballer en hemsko for Liverpool. Men overtidsmålet til Watford skulle aldri vært godkjent, mener dommerprofil.

Det så ut som at tre poeng skulle bli med hjem til Anfield, men på overtid utnyttet Watford nok en dødball og Miguel Britos fikk kjempet ballen i mål. Dermed endte målfesten mellom Watford og Liverpool 3-3. Men Liverpool-fansen vil nok føle seg snytt:

– Watfords tredje mål var offside. (Han var) Foran ballen og med innflytelse overfor keeperen, skrev tidligere Premier League-dommer Mark Clattenburg i en tekstmelding, som ble lest opp på TV 2s sending.

3-3: Miguel Britos kriget inn ett poeng for Watford på overtid i serieåpningen mot Liverpool. Foto: Darren Staples , Reuters

Samme utfordring

Uansett blir defensive dødballer tydeligvis en utfordring for Liverpool også denne sesongen. I seriepremieren slapp de inn på både starten og tampen av kampen. 10 minutter var spilt da Watford-spiss Stefano Okaka fikk lov til å stange inn et hjørnespark fra kloss hold. Men Liverpool svarte da de endelig fikk litt fart i angrepsspillet sitt etter halvtimen, Sadio Mané og Emre Can kombinerte lekkert, før førstnevnte var iskald med keeper.

Likevel var Watford frempå umiddelbart da gjestene slet med å klarere et innlegg, ballen endte i stedet hos Abdoulaye Doucoure. Dermed sto det 2-1 til Watford da lagene gikk i garderoben.

Salah våknet

Etter sidebytte var det mer sprut i Jürgen Klopps menn, og ikke minst i nykommer Mohames Salah, han var svak i første omgang. 10 minutter ut i omgangen ble den rekorddyre egyptere spilt fri i 16-meteren, han var først på ballen og ble taklet av keeper Huerelho Gomes. Straffesparket dunket Roberto Firmino i mål.

Og rett etterpå var målscoreren Firmono på hugget igjen. Denne gangen lobbet han ballen over Watfords målvakt og foran mål ventet Liverpool-debutant Salah som enkelt prikket inn sitt første seriemål.

NY HELT: Mohamed Salah (t.h.) kunne juble sammen med Roberto Firmino da førstnevnte satte inn 3-2-målet. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Seieren så ut til å holde helt inn, men på overtid klarte altså ikke gjestene å holde unna for trykket.

Dermed endte det 3-3 på kontroversielt vis.

