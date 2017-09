Stoke stoppet Manchester United - så forlot en irritert Mourinho intervju

(Stoke - Manchester United 2-2) Etter null baklengs og full pott på de tre første kampene, gikk José Mourinho på årets første poengtap i Premier League.

Fem minutter etter at Romelu Lukaku satte inn 2-1 for Manchester United, steg Eric Maxim Choupo-Moting til værs.

Den kamerunske nykommeren filleristet Phil Jones i en duell i feltet, og stanget inn 2-2. Hans andre scoring for Stoke etter overgangen fra Schalke 04. Hans andre for kvelden.

Etter siste fløytblås gikk Mourinho rett i garderoben, uten å gi Stoke-manager Mark Hughes et håndtrykk som takk for kampen. Da han ble konfrontert med hendelsen etter kamp, svarte Mourinho kort:

– Jeg foretrekker å ikke svare på spørsmål om håndtrykk. Det er et dårlig spørsmål. Det kan kanskje se ut som det er min skyld, men det er ikke riktig, sier Mourinho, før han forsvinner ut av intervjusonen, ifølge BBC.

Stokes ny helt var naturlig nok langt mer snakkesalig.

– Vi kom tilbake etter etter å ligge under 1-2. Selvfølgelig er jeg glad for å score to, men det viktigste er at vi leverer en kjempekamp her på hjemmebane, sier Stoke-helten ifølge BBC.

Etter tre strake seire og 10-0 i målforskjell for José Mourinhos menn, fant den 28 år gamle spissen veien gjennom Manchester United-forsvaret.

To ganger.

Mourinho: – Spillerne mine er ikke de samme

– Spillerne mine, etter landslagspausen, er ikke de samme som før. De var ikke på sitt normale nivå, sier Mourinho til BBC.

Først scoret Choupo-Moting like før pause, så 27 minutter før slutt. Begge gangene feiret med energisk dans akkompagnert med et bredt glis.

– Målet mitt er alltid å bidra med scoringer eller målgivende pasninger. Jeg er fornøyd med å ha scoret mine første for Stoke. Jeg håper det fortsetter slik, sier tomålsscoreren.

Ikke siden Alex Fergusons tid i Manchester, har de dratt hjem fra Stoke med en trepoenger.

Kjappe svar begge veier

Både i den første og den andre omgangen, ble en scoring i den ene enden avløst av en utligning i den andre enden.

Først lirket Choupo-Moting inn 1-0 etter et knallhardt og presist innlegg fra Mame Biram Diouf.

Etter 313 minutter uten baklengsmål i årets sesong, måtte David De Gea plukke en ball ut av nettet.

Tre minutter senere, like før pause, utlignet bortelaget. En corner fra Henrikh Mkhitaryan endte på pannebrasken til Paul Pogba. Franskmannen headet via Marcus Rashford og i mål.

Mkhitaryan var involert da United snudde kampen til 2-1 etter 57 minutter. Armeneren slo en nært magisk stikker til Lukaku, som scoret på sin egen retur alene med Jack Butland.

Men gleden ble – takket være Eric Maxim Choupo-Moting – kortvarig.

Kameruneren var sterk i feltet, og stanget inn 2-2 etter en corner fra Xherdan Shaqiri.

Ingen optimalt oppladning før Manchester United tar fatt på sesongens Champions League førstkommende tirsdag, da de tar imot sveitsiske Basel på Old Trafford.



Med 2-2 som sluttresultat er fortsatt Manchester United serieleder foran byrival City, men kun skilt på målforskjell.

