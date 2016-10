Stjernekeeper stoppet Ibrahimovic

(Manchester United-Burnley 0-0) José Mourinho vist opp på tribunen. Zlatan Ibrahimovic inne i sin verste måltørke på ni år. Manchester United gikk på en ny skuffelse mot sin tidligere resverekeeper Tom Heaton.

En hissig Mourinho ble vist vekk av Mark Clattenburg i pausen. Men Manchester United og Zlatan fortsatte sjansesløseriet. To minutter før slutt sleivet han ballen utenfor. Svensken hadde fem gode sjanser og åtte skuddforsøk. Men har ikke scoret siden Manchester City-tapet 10. september. Statistikken viser at Zlatan ikke har scoret på sine 38 siste skudd skuddforsøk i Premier League!

United hadde 37 skuddforsøk bare i denne kampen – og spilte ut Burnley – men klarte ikke å få ballen i mål. Han har ikke opplevd seks seriekamper uten scoring siden han spilte i Inter i 2007.

– Dette er ikke til å tro, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

Burnley sikret seg sesongens første bortepoeng og Manchester United har havnet hele åtte poeng bak City og Arsenal på tabelltoppen.

Zlatan fikk en kjempesjanse også etter en gjennvinning etter timen. Han sto mutters alene på bakre stolpe og traff perfekt til med en halvveis brasse. Men Burnley-keeper Tom Heaton reddet like vidunderlig da han gikk ut i stjerne som en håndballkeeper.

Ikke ulikt slik Peter Schmeichel gjorde seg stor for Manchester United på 1990-tallet. Det gikk bare sekunder før dansken kom med en reaksjon på twitter.

Den 30 år gamle Burnley-keeperen har 13 år bak seg i Manchester United uten å komme lenger enn til reservebenken. Denne sesongen står Heaton notert med flest redninger av samtlige målmenn i Premier League.



Dramatikken fortsatte da Juan Mata satte ballen i stolpen og en heading gikk fra Ibrahimovic via en Burnley-forsvarer og i tverrliggeren. Så fikk Ander Herrera se det røde kortet etter at Clattenburg hadde gitt han gult kort nummer to.

SVAK POSISJON: Jose Mourinho hadde en tøff dag på jobben og ble vist opp på tribunen i pausen. Foto: Carl Recine , Reuters

Manchester United var redusert til 10 mann mens José Mourinho satt oppe på Old Trafford-tribunen og sendte desperate papirlapper ned på benken. Antagelig fordi dommer Clattenburg ikke likte det United-manageren sa etter at Matteo Darmian ikke fikk straffe da han gikk i bakken etter den duell med Burnleys Joe Flanagan rett før pause.

– Han er ute balanse, mener TV 2s Petter Myhre – som mener Mourinho ikke har lov til å sende beskjeder ned på benken når han er vist ut.

Mourinhos Manchester United møtte buing fra Old Trafford da de gikk inn til hvilen. Zlatan Ibrahimovic hadde det største sjansen. Men Burnley-keeperen reddet glimrende etter at svensken ble spilt like glimrende fri av Juan Mata.

Zlatan var aktiv og hadde fem avslutninger før pause, men klarte ikke å overliste Heaton.

Heller ikke Mata og Jesse Lindgaard klarte å utnytte gode sjanser i en omgang da United hadde et stort overtak. Islendingen Johan Berg Gudmundsson hadde Burnleys eneste lille sjanse.

Sergio Agüero avgjorde allerede i 1. omgang for Manchester City borte mot West Browich. Etter to pasninger fra tyske Ilkay Gündogan scoret argentineren. Mål nummer to var en ren perle da Agüero klinket ballen i motsatt kryss. Etter pause ble rollene byttet. Gündogan scoret etter en nydelig pasning fra Agüero. Så la tyskeren på til 4-0.

Tottenham tok også ledelsen før pause. Leicesters Robert Huth la Vincent Janssen i bakken. Nederlenderen satte selv ballen enkelt inn bak Kasper Schmeichel. Ahmed Musa utlignet for Leicester rett etter pause etter glimrende forarbeid av Jamie Vardy.

Gaston Ramirez ga Middlesbrough ledelsen hjemme mot Bournmouth etter en voldsom kontring. Uruguayaneren vant ballen på egen halvdel og løp hele veien inn før han satte ballen inn bak Adam Federici. Da hadde Joshua King allerede satt en volley i tverrliggeren. Men dette var hjemmelagets dag. Stewart Downing økte til 2-0 etter pause.

Markus Henriksen spilte fra start for Hull mot Watford i London. Hjemmelaget hadde trykket, men holdt nullen inntil stopperen Michael Dawson var uheldig og satte ballen i eget nett. Så ble Henriksen byttet ut rett før slutt.