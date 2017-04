Stemples som Premier Leagues største flopp: – Helt forferdelig

Flere rådyre Premier League-kjøp har prestert under forventningene denne sesongen. Verst av alle er Arsenals Granit Xhaka (24), mener ekspertene.

– Jeg gir ham terningkast to. Når du ser på viktigheten av det kjøpet for Arsenal, så tror jeg han har vært den største floppen. Med tanke på hvor lite Arsenal har fått for pengene, så kan man si at han har vært den største nedturen, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Den sveitsiske landslagsspilleren ble i fjor sommer Arsenal-historiens nest dyreste spiller da han ble hentet fra Borussia Mönchengladbach for 410 millioner kroner, ifølge Transfermarkt. Kun Mesut Özil oppgis som dyrere av det anerkjente nettstedet.

Men Xhaka har i sin første sesong først og fremst utmerket seg med to utvisninger og ellers skuffende prestasjoner i sin defensive midtbaneposisjon.

– Ser absolutt ikke bra ut

– Helt forferdelig, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad om Xhakas debutsesong i Premier League.

– Han har aldri klart å ta tak på midtbanen slik han var forventet å gjøre. Han har ikke radiusen, pasningssikkerheten eller taklingsstyrken Arsenal trodde de kjøpte. Han har mange balltap, har bare scoret ett seriemål og dytter stort sett ballen til siden. Han har ikke forsvart prislappen i det hele tatt, sier han.

Kollega Stamsø Møller er enda tøffere i sin kritikk av Xhaka.

– Han har ikke tilført laget noen ting. Han er ikke bedre enn alternativene når det gjelder pasningsspill, og han er ikke god til å takle heller. Jeg trodde han kunne gjøre begge deler, men han har ikke fått det til i det hele tatt. Han skal spille enkelt, men han løper rundt og jager og slår crosspasninger fordi han vil imponere og være helt sjef. Men det ser absolutt ikke bra ut, sier Premier League-eksperten.

Når det gjelder spillerkjøp, så mener han Arsenal er i særklasse svakest av topplagene. Han trekker også frem kjøpene av midtstopperen Shkodran Mustafi og spissen Lucas Pérez, som til sammen kostet over 545 millioner kroner.

– Arsenals kjøp har virket forhastet. Det er ganske ekstremt å hente de tre spillerne for så mye penger, sier Stamsø Møller.

Refser Tottenham-kjøp: – Veldig dårlig

Men Arsenal er ikke det eneste laget som beskyldes for å ha gjort store bomkjøp før sesongen. Wikestad mener Tottenhams Deadline Day-signering Moussa Sissoko har vært enda dårligere enn Xhaka, men at det ikke er like utslagsgivende fordi andreplass Tottenham ikke er like avhengige av ham.

FLOPP: Moussa Sissoko har ikke levd opp til forventningene i Tottenham, mener ekspertene. Foto: Franck Fife , AFP

– Sissoko har vært veldig dårlig når han har spilt, og han har heller ikke spilt spesielt mye. Samtidig har ikke Tottenham lidd like stort tap av det som Arsenal har av at Xhaka ikke har slått til, sier Wikestad, som får støtte av Stamsø Møller:

– Han er en spiller det er umulig å bli klok på. Han var banens beste i EM-finalen og pleide alltid å spille bra for Newcastle så lenge han var på TV. Han kan være helt fantastisk eller helt elendig, men slik det ser ut nå, så fortjener han ikke å spille for Tottenham. Det er ikke det du vil ha for 30 millioner pund.

Guardiolas bomkjøp

Det tredje store bomkjøpet som de to Premier League-kyndige herrene er enige om, er Manchester Citys keeper Claudio Bravo. Chileneren ble hentet inn av Pep Guardiola, som foretrakk Bravos gode ballferdigheter fremfor klubbhelten Joe Hart, som ble sendt på lån til Torino.

– Bravo har hatt stor innflytelse på en negativ måte. Folk jeg kjenner som har mer peiling på keeperspill enn meg, har vist meg klipp hvor han rett og slett har ganske dårlig basisteknikk for å redde skudd. Han er dårlig til å sette ned foten der han skal og satse rett vei. Han ser god ut ved første øyekast fordi han er oppreist og god med ball, men lurer oss, for han er ikke god i det hele tatt, sier Stamsø Møller.

Keeperen ble kjøpt for 18 millioner euro fra Barcelona, men mistet lenge plassen i førsteelleveren til fordel for Willy Caballero. Han var tilbake i målet mot Hull i helgen, men slapp nok en gang inn det første skuddet som kom hans vei. I slutten av januar hadde han sluppet inn 16 av de siste 24 skuddene på mål.

– Det er en helt syk, syk statistikk. Han klarer nesten ikke å stoppe et eneste skudd, og jeg klarer ikke å forstå hva man har tenkt da man hentet ham. Det er veldig, veldig rart, sier Wikestad.

– Pogba har ikke gitt meg vann i munnen

Stamsø Møller mener at både Manchester City-stopper John Stones (500 millioner kroner) og Uniteds rekordkjøp Paul Pogba (955 millioner kroner) hører med i diskusjonen om de dyre kjøpene som har vært mest skuffende.

– Jeg ser fortsatt ikke en god forsvarsspiller i Stones. 70 prosent av alle beskjeder Guardiola gir fra sidelinjen, er til Stones. Jeg ser en usikker fyr som egentlig er veldig god i fotball, men som er puslete og dårlig til å forsvare seg. Jeg blir ikke imponert.

– Man kan ikke kalle Pogba for en flopp, men det har vært kamper der jeg tenker at United kunne hentet tre like gode spillere for Pogba-pengene. Han har hatt gode kamper og en del marginer imot, men jeg må innrømme at han ikke har gitt meg vann i munnen, sier Stamsø Møller.

Kollegaen hans er ikke enig i at Stones og Pogba hører med i samme kategori som de tidligere nevnte spillerne.

– Stones har mye fotballspiller i seg, og jeg tror han vil lykkes. Og Pogba har vært veldig god i mange kamper og er en spiller United kommer til å få stort utbytte av i lang tid, sier Wikestad.