Stabæk-Olsen ber Semb ta kontakt med Swansea-sparkede Bradley

Inge André Olsen (38) ber Nils Johan Semb legge alle juletrivialiteter til side. For å gå i dialog med Swansea-sparkede Bob Bradley (58).

Stabæks sportslige leder er ikke i tvil om at Norges Fotballforbund bør gå «all in» på amerikaneren som Norges neste landslagssjef i fotball.

Ber Semb avbryte juleferien



– De som styrer med dette i Norge Fotballforbund bør kaste all ribbe, pinnekjøtt og lutefisk til side. De bør komme seg i kontakt med agenten til Bob fortest mulig. Det er den beste mannen Norge kan få. Hvis de vil ha nummeret, så er det bare å ringe meg, sier Olsen til VG.

Han ble dypt imponert over den jobben Bradley gjorde i sine to sesonger i Stabæk. Men 85 dager og 11 Premier League-kamper var alt han fikk i Swansea.

Dagen etter 1-4-tapet for West Ham fikk han sparken.

– Kvalitetene hans er det ingen tvil om. Han er en fantastisk trener. Men i Premier League handler det vel så mye om hva du får til på overgangsmarkedet. Det er pengene som rår. Derfor håpet jeg at han skulle få overleve juleprogrammet slik at han fikk muligheten til å hente sine spillere i januar. At han skulle få sjansen til å bygge sitt lag, sier Inge André Olsen.

TIDEN RANT UT: Etter 1-4-tapet for West Ham og Slaven Bilic (i bakgrunnen) fikk Bob Bradley sparken som Swansea-manager etter bare 85 dager i jobben. Foto: Rebecca Naden , Reuters

Han har opprettholdt kontakten med den tidligere landslagstreneren for USA og Egypt.

– Vi har sendt noen tekstmeldinger. Jeg har skjønt at jobben i Swansea har vært krevende.

– Tror du Bradley er interessert i jobben som norsk landslagssjef?

– Nå er han jo uten jobb. Og de fleste uten jobb er interessert i å få seg en ny jobb. Norges Fotballforbund bør i hvert fall kaste seg rundt for å se om det er mulig å få det til. Han er ypperste klasse av hva vi kan få. Det har han vist med USA, Egypt og Stabæk. Jeg har ikke sett noen som er i nærheten av å være så god til å få det beste ut av spillerne.

Vil ikke kommentere Bradleys kandidatur



På spørsmål fra VG om Nils Johan Semb har satt bort julematen for å komme i kontakt med Bradley – slik Inge André Olsen anbefaler – svarer toppfotballsjefen at han ikke kommenterer navn på aktuelle kandidater.

Men Inge André Olsen er ikke alene om å mene at den amerikanske 58-åringen er rett mann for NFF.

VG har tidligere erfart at Ståle Solbakken er NFFs førstevalg, men det er usikkert om FC København-treneren ønsker å bli norsk landslagssjef i denne omgang.

– For alle er det en ære å trene sitt land. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Svarer jeg at det er en interessant jobb, ser det ut som at jeg søker – og svarer jeg at det ikke passer nå, så virker det superarrogant, sa Solbakken til VG noen timer etter at Per-Mathias Høgmo gikk av som landslagssjef 16. november.

– Bob Bradley er hel ved. Han er et fantastisk menneske. Budskapet hans er bare helt rått. Det er synd at han ikke klarte å holde seg i jobben til overgangsvinduet åpner i januar. Men han visste at utfordringen i Swansea var enorm da han overtok jobben, sier Inge André Olsen.

Han tror amerikaneren er mannen som kan sørge for en etterlengtet opptur for det norske A-landslaget i fotball.

– Da tror jeg vi hadde fått noen hyggelige år der vi kunne ha gledet oss over landslaget, sier den tidligere midtstopperen.