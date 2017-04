(Tottenham–Arsenal 2-0) 146 magiske sekunder gjorde at Tottenham fikk en drømmeavslutning i den aller siste kampen mot Arsenal på White Hart Lane.

Tottenham var best før hvilen og ti minutter ut i 2. omgang avgjorde hjemmelaget kampen med to lynraske scoringer.

Danske Christian Eriksen (25) danset seg inn i feltet og avsluttet mot mål. Bunnsolide Petr Cech ble tvunget til å gi retur og der dukket ingen andre enn Dele Alli opp og tuppet inn sitt 17. seriemål for sesongen.

Hareide om Eriksen: Det skjer alltid noe når Christian har ballen (krever VG+)

0 Tottenham Hotspur 0 Arsenal

– Det er en lettelse. Det var en kamp vi måtte vinne og jeg tror alle er svært fornøyd med resultatet, sa Alli, mens han prøvde å svare behersket på spørsmålene.

Smilet var likevel på plass etter sin første scoring i et Nord-London-derby.

– Det er en fantastisk følelse å både score og vinne. Men vi skylder mye til fansen i dag. De var bak oss hele tiden, fortsatte Alli.

20-åringen har hatt en eventyrlig reise fra nivå tre i England til stjernestatus prisen som årets unge spiller i Premier League.

Fikk du med deg? Sjekk eventyrsesongen til Spurs' nye wonderboy

Tottenham-trener Mauricio Pochettino oppsummerte kampen som «en fantastisk ettermiddag».

– Å vinne mot Arsenal i det siste oppgjøret på White Hart Lane var emosjonelt, sa han, men påpekte samtidig at det viktigste var å ikke tape terreng mot serieleder Chelsea.

De vant 3-0 borte mot Everton tidligere søndag.

VG live: Vi fulgte alle kampene minutt for minutt

Kane økte fra 11-meteren

Kun minuttet etter var Tottenham på farten igjen. En annen Spurs-unggutt med heltestatus, Harry Kane, ble felt av Gabriel Paulista og dommer Michael Oliver pekte mot straffemerket.

– Jeg mener det er straffe. Jeg ble hektet og det var en forseelse, mente Kane etter kampen.

Fra 11-meteren la han sikkert på til 2-0 for hjemmelaget. Cech ble stående midt i mål mens Kane limte ballen nede ved stolperoten.

– Jeg skjøt i midten av målet tidligere i sesongen mot Arsenal og det var sikkert derfor Cech ble stående, forklarte Kane.

Kun 146 sekunder skilte 1-0 og 2-0.

Saken fortsetter under bildet

SIKKER: Harry Kane feirer sammen med Dele Alli etter 2-0-scoringen fra straffemerket. Foto: Alastair Grant , AP

Siste derby på White Hart Lane

Straffemålet ble også den siste scoringen mellom Spurs og The Gunners på White Hart Lane.

Neste år rives stadion som har vært hjemmebane for de hvitkledde fra London siden 1899. Neste sesong spilles på Wembley før en splitter ny stadion står klar til 2018/19-sesongen.

WENGER-STØTTE: Arsenals trener har fått gjennomgå av egne fans den siste tiden, men mot Tottenham fikk han uventet støtte av hjemmefansen. Foto: Paul Childs , Reuters

– Vi ønsket å avslutte det siste London-derbyet med en opptur og det klarte vi, sa Kane, som er født og oppvokst i området rundt White Hart Lane.

Seieren smakte også ekstra godt for hjemmefansen, som for første gang på 22 år havner over Arsenal på tabellen. 17 poeng skiller de to rivalene på tabellen. Det kan ikke Arsene Wengers menn ta igjen med kun fire kamper igjen.

– Når vi starter sesongen er ikke målet å ende over Tottenham på tabellen. Målet er å kjempe om tittelen, sa en slagen Wenger etter kampen.

Han mente at Arsenal holdt bra følge med hjemmelaget helt til scoringene kom i starten av 2. omgang.

– Akkurat nå har vi ikke den selvtilliten som vi trenger for å spille som vi vet vi kan. Viljen er der, men noe manglet i dag, avsluttet franskmannen.