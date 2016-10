Spurs' superomgang ødela Peps perfekte start: - Spilte bortimot perfekt

(Tottenham - Manchester City 2-0) Totteham valset over serieleder Manchester City den første omgangen. Og slik ødela de den perfekte seriestarten til City-manager Pep Guardiola.

– Jeg kan ikke huske å ha sett Tottenham så gode, kommenterte Simen Stamsø Møller på direkten for TV 2 idet lagene gikk inn til hvilen.

Han hadde sett hjemmelaget dominere kraftig de første 45 minuttene mot serieleder Manchester City, som på sin side sto med seks seirer av seks mulige før søndagens kamp.

Et selvmål av Alexandar Kolarov og en scoring av Dele Alli gjorde at det sto 2-0 i målprotokollen, noe som også ble resultatet. Det betyr at laget klatrer til en 2. plass på tabellen, og med 17 poeng er de bare ett poeng bak serieleder Manchester City.

– Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp. Tottenham har vært veldig gode de siste tre årene, et kjempende lag. Det ble vanskelig, og de var bedre enn oss. Gratulerer til Tottenham, sier City-manager Pep Guardiola, og forteller hvor han mente det gikk galt for serielederen.

– Vi var litt for sent inne hele tiden. De var kjappere inn i kampen om andreballen, og selv i England må man kontrollere den. Fotball er et spill som varer i 90 minutter, og selv om vi kom greit i gang, sto vi ikke løpet ut, fortsetter han.

Guardiolas perfekte ligastart tok en brå slutt, men spanjolen erkjenner at han «aldri trodde laget ikke kom til å tape en kamp». På den andre siden sto en glad, men fattet Tottenham-manager.

– Dette var en stor, stor seier for oss. Jeg er fryktelig gald. Noen ganger har man en god plan, andre ganger en mindre god, men Manchester City er et godt lag. Det er vanskelig å slå dem, og nå må vi følge i denne stimen etter den internasjonale pausen, sier Mauro Pochettino.

– Tottenham har sin beste poengfangst etter syv kamper på 56 år, og nå ser Tottenham ut som virkelige tittelutfordrere, utbrøt Stamsø Møller idet dommer André Marriner blåste for full tid.

Tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland er også full av lovord.

– Det var meget sterkt gjennomført. De spilte bortimot en perfekt kamp. De trengte 11 helter på banen, og det hadde de. Ingen av Tottenham-spillere spilte dårlig. Tvert imot, så var alle gode, og de gjennomførte planen til Pochettino bortimot perfekt, sier han på kanalen.

Hjemmelaget var aggressive ut fra startblokkene og ga ikke Pep Guardiolas disipler et øyeblikks fred. Mauro Pochettinos menn må likevel sende en takk til City-back Alexandar Kolarov for at det ble hull på byllen.

Rett før 10 spilte minutter klønet han det fryktelig til for seg selv på et innlegg fra Danny Rose. Serberen bommet på klareringen, og endte med å sende ballen i eget nett.

IKKE PEPFEKT: Manchester City sto med seks av seks seirer i Premier League før søndagens kamp. Nå har de også ett tap i ligaen. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Litt under 10 minutter før pause kom scoring nummer to. Dele Alli bommet først på pasningen, men ballen havnet hos formspiller Son. Han tredde Alli igjennom, og alene med Bravo lot ikke unggutten seg be to ganger. 2-0, til ellevill jubel på White Hart Lane.

Det var ikke ufortjent. Tottenham hadde bare sluppet City til tre skudd, og fyrte selv av syv ganger i løpet av de første 45. Det så farlig ut nesten hver gang Alli, Lamela og Son satte fart på topp, samtidig som Wanyama ryddet godt unna de gangene City klarte å spille seg ut av førstepresset.

– Det er kollektivt press av høy klasse. Men den første scoringen er virkelig forløsende, og avgjørende. Den lar Tottenham styre kampen videre, mente Brede Hangeland i TV 2s studio i pausen.

– Vi viste hvor solide vi er, og vi elsker å jobbe hardt. Vi vet vi kan slå hvem som helst, og hvis vi fortsetter å spille slik, så kan det ta oss langt. Enda lenger enn forrige sesong, sier Wanyama.

Tottenham åpnet den andre omgangen like forrykende som de avsluttet den første, og etter 65 minutter lå alt til rette for at den første spikeren i kista skulle bli hamret inn.

Fernandinho hadde felt Dele Alli innenfor feltet, dommer André Marriner pekte på krittmerket, men fra 11 meter bommet Erik Lamela. Eller rettere sagt: Claudio Bravo valgte riktig side og reddet mesterlig.

Dermed levde kampen videre, men det ville seg ikke for Sergio Agüero & Co. Nærmest var innbytter Kelechi Iheanacho, men da han ble spilt fri i bakrom, var Hugo Lloris med på notene. Dermed endte det 2-0.

PS! Tottenham er det eneste ubeseirede laget i Premier League så langt i sesongen. Laget har fortsatt til gode å slippe inn i åpent spill.

PS2! I den andre 15.15-kampen søndag endte det 0-0 mellom Leicester og Southampton.