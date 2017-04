Spillegale Joey Barton utestengt i halvannet år – tror karrieren er over

Han er dømt for 1260 tilfeller av ulovlig betting. Joey Barton (34) har fått halvannet års utestengelse fra all fotball og 330.000 kroner i bot. Burnleys bråkebøtte tviler på om karrieren kan fortsette.

Han innrømmer å ha spilt på tap for egen klubb. Men bare i kamper han selv ikke har deltatt i.

– Jeg er veldig skuffet over hvor hardt jeg blir straffet. Denne avgjørelsen tvinger meg til å legge opp tidlig. Det er helt klart at jeg ikke har drevet med kampfiksing og at det ikke har vært spørsmål om min integritet, sier han i en pressemelding lagt ut på Burnleys hjemmesider.

I en tidsperiode på mer er enn 10 år skal den tidligere Manchester City-, Newcastle-, QPR- og Marseille-spilleren 1260 ganger satt penger på matcher og forhold han ikke kan vedde på ifølge FA-regelverket. Joey Barton ønsker å anke på lengden av utestengelsen.

Midtbanespilleren fikk for 10 år siden sin eneste landskamp for England. Barton har gjennom store deler av karrieren vært forbundet med bråk. Han er blitt bøtelagt med 2000 pund for å – som City-spiller – vise rumpen sin til moderklubben Evertons fans.

– Jeg aksepterer at jeg brøt fotballens regler, men jeg føler at straffen er hardere enn den ville vært for mindre kontroversielle spillere enn meg. Jeg har kjempet mot spillegalskapen og har sendt FA et medisinsk rapport om problemene mine. Jeg er skuffet over at den ikke ble vurdert, sier Barton.

Han hadde en tøff oppvekst i Liverpool. Halvbroren Michael ble som 17-åring dømt for et øksemord i 2005.

– Jeg vokste opp i en virkelighet hvor gambling både var og er en del av kulturen, skriver han i pressemeldingen. Fra tidligere barneår kan jeg huske at familien lot meg delta. Eldre familiemedlemmer plasserte penger for meg på store løp som Grand National, forklarer han.

Barton benekter ikke fakta i saken.

– Siden 2004 har jeg vært registrert på Betfair med mitt eget navn, registrert på hjemmeadressen. Det hele har vært godkjent ved mit pass. Det har vært full åpenhet. Jeg har plassert over 15.000 veddemål i mange forskjellige idretter. 1200 har vært plassert i fotball og på spill som gjelder denne saken. Gjennomsnittet på hvert veddemål var 150 pund, mange gjaldt bare noen få pund, skriver han.

Joey Barton er helt åpen på at han ved enkelte tilfeller har spilt på tap for egen klubb.

– Jeg var ikke troppen, Jeg spilte ikke. I var ikke engang på benken. Jeg hadde ikke større mulighet til å influere på resultatet enn jeg har hatt på veddemål i dart, snooker eller cricket.

Barton hevder han ikke har vært involvert i noen slike tapsveddemål de siste seks årene. Men Barton har spilt på en rekke kamper han har selv vært involvert i.

– Jeg har jobbet med å komme meg ut av alkoholavhengighet og skjønner nå at jeg trenger hjelp for å bli kvitt spilleavhengigheten min. Det vil jeg gjøre, lover han.

Joey Barton har denne sesongen spilte 14 kamper i Premier League. Han var sist på banen i tapet mot Manchester United søndag.