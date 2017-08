«Spanske» Newcastles første seier etter opprykket

(Newcastle-West Ham 3-0) Newcastle vant sesongens første kamp, mens West Ham ligger på bunn med tre av tre tap.

Med fire spanjoler i lagoppstillingen, en spansk innbytter og den spanske manageren Rafael Benitez sikret Newcastle seg sin første seier etter opprykket i våres.

Joselu, fra Spania, satte enkelt inn lagets første mål for sesongen servert av landsmann Mikel Merino og Christian Atsu åtte minutter før pause. Det var også Joselus første mål for Newcaslte.

Les også: Aguero anklages for slag

Med 2-0 etter 72 punkterte Ciaran Clark langt på vei kampen for Newcastle, assistert av Matt Richie.

Fire minutter før slutt rundet Aleksandar Mitrovic keeper og satte inn 3-0 etter ny assist av Merino.

Høydepunktene fra dramatisk City-seier:

Lang tillegg

West Ham-keeper Joe Hart holdt på å røre det til for seg selv med en ruskete berøring foran eget mål etter åtte minutter. Men rett foran en motspiller klarte Hart å få ballen vekk.

17 minutter ut i kampen var Isaac Hayden nære på et volleyskudd fra 16 meter for Newcastle. Rett i forkant ropte de svarte og hvite på straffe etter et høyt spark fra West Ham-kaptein Mark Noble.

Halvveis ut i omgangen ble det et langt opphold. Andre Ayew fikk støvelen Mikel Merino i ansiktet og måtte få behandling i flere minutter. Det førte til seks minutter tilleggstid.

Les også: Frustrert Conte om Chelsea-situasjonen: – Det er umulig

Nære 1-1

Like etter hvilen var West Ham nære 1-1. Javier Hernández' avslutning ble stoppet av forsvarsspiller Ciaran Clark på streken, etter at keeper Robert Elliot måtte gi retur på langskudd fra Aaron Cresswell.

Få minutter senere måtte Pablo Zabaleta skli unna en retur rett foran Joselu. Først reddet Joe Hart forsøket til Matt Richie.

West Ham har nå tapt tre av tre kamper og sluppet inn ti mål.

Jordan Ayew og Tammy Abraham scoret målene for Swansea i 2-0-seieren over Crystal Palace.

Lest denne? Costa truer med streik: – Chelsea har behandlet meg som en kriminell

I 0-0-kampen mellom Watford og Brighton ble det delt ut rødt kort til vertenes Miguel Britos etter en grusom takling på Anthony Knockaert. Det er Britos' tredje røde kort siden starten av sist sesong - mer enn noen annen spiller i Premier Leauge.

Også Huddersfield-Southampton endte målløst.