Solbakken om Mourinho-utvisningen: – Regelrytteri fra dommerne

José Mourinho måtte nok en gang på tribunen. FCK-manager Ståle Solbakken mener det var strengt og unødvendig – av dommerne.

– Regelrytteri. Dommerne kan reglene, men forstår ikke spillet, sier Ståle Solbakken til VG, om situasjonen der Manchester Uniteds manager sparket til en flaske, var sinna – og fikk et slags rødt kort for oppførselen sin.

Dommer Jonathan Moss konfererte med fjerdedommer Anthony Taylor, og så ble Mourinho sendt på tribunen.

MENINGER: Ståle Solbakken. Foto: Rui Vieira , AP

Ståle Solbakken har selv sparket til flasker (i sinne) på sidelinjen, og mener dommerne reagerer for kjapt i dagens fotball.

– Gi en løftet pekefinger første gangen, mener Solbakken – som samtidig sier:

– Når det er sagt, så var det en overreaksjon på en frisparksituasjon midt på banen...

Paul Pogba fikk gult kort for filming, noe som gjør at han må stå over den neste ligakampen for Manchester United. Det var den situasjonen Mourinho reagerte på.

– Mourinho ute av balanse?

– Frustrert i hvert fall, svarer Solbakken.

– Er det blitt for lite rom for følelser i fotballen?

– Ja, innen rimelighetens grenser.

– Gult kort for å ta av trøya kontra ikke noe for å drøye tiden, for eksempel, hva mener du?

– Gi en tidlig pekefinger her også, og så advarsel også tidlig i kampene for drøying, mener FCK-trener Ståle Solbakken.

Tidligere toppdommer Graham Poll mener det stikk motsatte av Solbakken. Han mener at Mourinho må lære, en gang for alle:

– Nå som dommerne gjør jobben sin, er det på tide at fotballforbundet (FA) gjør det samme. Seks kampers utestengelse fra stadion kan gjøre susen, skriver Poll i sin spalte i Daily Mail.