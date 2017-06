Slik spilles Premier League

Terminlisten for Premier League er klar. Regjerende mester Chelsea sesongåpner mot Burnley.

London-klubben innleder jakten på sitt sjette seriemesterskap siden 2000 den 12. august.

1. serierunde spilles slik:

Arsenal-Leicester

Brighton-Manchester City

Chelsea-Burnley

Crystal Palace-Huddersfield

Everton-Stoke

Manchester United-West Ham

Newcastle-Tottenham

Southampton-Swansea

Watford-Liverpool

West Bromwich-Bournemouth

Chelsea kan glede seg over at det tradisjonelt sett går bra for laget som er regjerende mestere på åpningsdagen i Premier League. Bare én gang har laget som vant serien sesongen før tapt åpningskampen påfølgende sesong.

Det ene tapet tilhører Leicester City, da de tapte 1-2 for Hull første serierunde forrige sesong. Chelsea er vanligvis fryktelig gode i Premier Leagues første runde. De har tatt flest poeng av samtlige lag i åpningsrunden, med hele 54 poeng.

Starter borte for 7. gang på rad



Allerede 26. august er det klart for Liverpool-Arsenal, en annen godbit er Liverpool-Manchester United som går lørdag 14. oktober.

Everton får en knalltøff start på 2017/18-sesongen i Premier League. Fire av de første fem kampene er mot antatte tittelkandidater. De åpner hjemme mot Stoke, før de skal møte Manchester City, Chelsea, Tottenham og Manchester United i de neste fire kampene.

For syvende sesong på rad innleder Tottenham sesongen med bortekamp. Nå mot Newcastle, deretter venter Chelsea i første hjemmekamp på Wembley, som blir Tottenhams arena inntil nye White Hart Lane står ferdig.

380 kamper venter

Over en ni måneder lang periode skal det spilles 380 kamper, og i 2016/17-sesongen ble det scoret 1064 mål - som bare var to mål fra rekorden fra 2011/12-seongen. Tall fra Premier League viser at forrige sesong ble det scoret 28 mål i den første Premier League-runden, mens det kom 37 mål i siste serierunde.

Fotballfans kan lade opp til julaften med kamper som Arsenal-Liverpool og Everton- Chelsea på lille julaften. 2018 starter med et smell når Arsenal møter Chelsea og Everton møter Manchester United 1. januar.

Siste serierunde spilles 13. mai. Da går disse kampene:

Burnley-Bournemouth

Crystal Palace-West Bromwich

Huddersfield-Arsenal

Liverpool-Brighton

Manchester United-Watford

Newcastle-Chelsea

Southampton-Manchester City

Swansea-Stoke

Tottenham-Leicester

West Ham-Everton

Saken oppdateres