Slik spilles Premier League 2017/18: London-giganter møtes i andre runde

Terminlisten for Premier League er klar. Regjerende mester Chelsea sesongåpner mot Burnley.

London-klubben innleder jakten på sitt sjette seriemesterskap siden 2000 den 12. august.

1. serierunde spilles slik:

Arsenal-Leicester

Brighton-Manchester City

Chelsea-Burnley

Crystal Palace-Huddersfield

Everton-Stoke

Manchester United-West Ham

Newcastle-Tottenham

Southampton-Swansea

Watford-Liverpool

West Bromwich-Bournemouth

Ekstern lenke: Her er hele terminlisten for 2017/18-sesongen

Chelsea, som møter Burnley hjemme i første serierunde, kan glede seg over at det tradisjonelt sett går bra for regjerende mestere på åpningsdagen i Premier League. Bare én gang har laget som vant serien sesongen før tapt åpningskampen påfølgende sesong.

Det ene tapet tilhører Leicester City, da de tapte 1–2 for Hull første serierunde forrige sesong. Chelsea er vanligvis fryktelig gode i Premier Leagues første runde: de har tatt flest poeng av samtlige lag i åpningsrunden, med hele 54 poeng.

Chelsea ruster opp: Varsler milliardfest til sommeren

Starter borte for 7. gang på rad



Allerede 26. august er det klart for Liverpool-Arsenal, og en annen godbit er Liverpool-Manchester United som går lørdag 14. oktober.

Everton får en knalltøff start på 2017/18-sesongen i Premier League. Fire av de første fem kampene er mot antatte tittelkandidater. De åpner hjemme mot Stoke, før de skal møte Manchester City, Chelsea, Tottenham og Manchester United i de neste fire kampene.

Fikk du med deg? Norske medier bommet stygt på Premier League-tipsene

For syvende sesong på rad innleder Tottenham sesongen med bortekamp. Nå mot Newcastle, deretter venter Chelsea i første hjemmekamp på Wembley, som blir Tottenhams arena inntil nye White Hart Lane står ferdig.

Apropos Newcastle - det er en tøff start som venter de nyopprykkede lagene. Newcastle åpner som nevnt mot Tottenham, mens Brighton tar imot Manchester City. For Huddersfields del venter bortekamp mot Crystal Palace.

Første Manchester-derby blir lørdag 9. desember når Manchester United har hjemmebane mot Manchester City. «Returen» går 7. april.



380 kamper venter

Over en ni måneder lang periode skal det spilles 380 kamper, og i 2016/17-sesongen ble det scoret 1064 mål – som bare var to mål fra rekorden fra 2011/12-sesongen. Tall fra Premier League viser at forrige sesong ble det scoret 28 mål i den første Premier League-runden, mens det kom 37 mål i siste serierunde.

Les også: Liverpool sikret Champions League-spill

Fotballfans kan lade opp til julaften med kamper som Arsenal-Liverpool og Everton- Chelsea på lille julaften. 2018 starter med et smell når Arsenal møter Chelsea og Everton møter Manchester United 1. januar.

Siste serierunde spilles 13. mai. Da går disse kampene:

Burnley-Bournemouth

Crystal Palace-West Bromwich

Huddersfield-Arsenal

Liverpool-Brighton

Manchester United-Watford

Newcastle-Chelsea

Southampton-Manchester City

Swansea-Stoke

Tottenham-Leicester

West Ham-Everton

PS! Det kan bli endringer i terminlisten på grunn av lagenes deltagelse i europeiske turneringer.