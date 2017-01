Slik skal kranglefantene Conte og Costa bli venner igjen

Diego Costa (28) skal ingen steder. Han skal skvære opp med manager Antonio Conte. Og sørge for at Chelsea vinner ligatrofeet.

Det er omtrent slik ordene har falt fra Chelsea-eier Roman Abramovich – ifølge Daily Mail – etter en av sesongens største krangler i Premier League.

Ligaens toppscorer Diego Costa (28) har banket inn 14 mål for Chelsea. Men han ble vraket til lørdagens bortemøte mot Leicester da London-laget vant 3–0. Ifølge flere engelske aviser skal Costa ha kommet på kant med Conte og lagets fysiske trener Julio Tous etter krangel om en ryggskade.

Den brasilianskfødte spanjolen skal også ha vært utestengt fra treninger med førstelaget. Og vanligvis er det slik – i hvert fall i Contes verden at de spillerne som krangler med ham – kan finne seg en ny klubb.

Det satte fart i ryktene om en overgang. Kinesiske Tianjin Quanjian skal etter ryktene være interessert i å betale 80 millioner pund for den Costa. Årslønnen i Kina skal være på svimlende 30 millioner pund – godt over 300 millioner kroner. Det gjør ham i så fall til verdens best betalte fotballspiller.

Men det blir det ikke noe av skal den russiske milliardæren og Chelsea-eier Abramovich ha bestemt. Det betyr at Costa er tilbake på førstelagstrening raskest mulig. Og at det blir full forsoning mellom ham og Conte.

Costa har kontrakt med Chelsea – som leder Premier League med syv poengs forsprang til Tottenham og Liverpool – til 2020. Og Conte antydet etter lørdagens borteseier mot Leicester at Conte er tilbake i neste ligamatch mot Hull.

Han benektet også «Kina-trusselen»: – Jeg mener vi er en stor klubb, og at det er en stor ære å spille for Chelsea. Og av denne grunnen ser jeg ikke Kina som en trussel for mine spillere. Penger er ikke alt. Når du spiller for Chelsea bør du være fornøyd med situasjonen, sier Antonio Conte.

