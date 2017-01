Slik skal Jesus frelse City

Gabriel Jesus (19) regnes i hjemlandet for å være den neste store Brasil-eksporten til internasjonal toppfotball. Derfor har Manchester City-fansens forventninger bygget seg opp.

I løpet av en ti minutters debut på tampen av oppgjøret Man.City-Tottenham for en uke siden rakk den kjappe unggutten å lage et annullert mål, heade ballen i en bue like over buret og å sende i vei en farlig crosser. I ettermiddag får Brasils nye stjerneskudd trolig sjansen fra start i FA-cupoppgjøret borte mot Crystal Palace.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Han kommer med gode referanser fra Brasil-legenden Pelé (76), som har beskrevet ham som bedre enn Neymar. Ronaldo (40) har uttalt at han er en fan. Og landsmannen Romario (50) var heller ikke snau i omtalen:

– Med det Gabriel Jesus alt har rukket for Palmeiras og Brasil kan jeg allerede nå si at han kommer til å bli vår neste nummer 9. Han er fortsatt bare en gutt, har akkurat startet. Men han er på vei og jobber hardt, sa den tidligere VM-stjernen Romario ifølge Sky Sports.

Jesus fulgte i Pelés og Romarios fotspor da han vant Brasileirao Gullballen etter å ha bidratt til at Sao Paulo-klubben Palmeiras vant ligagullet i 2016. Tenåringen ble lagets toppscorer med 12 mål og hadde fem assister. Han vant OL-gull i Rio. Og landslaget vant seks strake VM-kvalkamper i høst, hvor Jesus scoret fem mål og gjorde to forarbeid.

Hva er det så Jesus kan bidra med i Manchester City? Who Scored lister opp en rekke ulike karakteristika som indikerer hvorfor City betalte 27 millioner pund for ham i august.

Jesus er god på å bidra defensivt, dyktig på avslutninger og gjennombruddpasninger. Svakheter er at han går for lett i offside, blir frarøvet ballen litt for ofte og må skjerpe disiplinen.

Allsidig



Han trives på flanken, og er dyktig på å kutte inn for å enten skyte eller gjøre forarbeidet for medspillere. Han laget riktignok flest mål som spiss ifjor (ni). Men fikset i tillegg tre mål og én assist fra Palmeiras venstrekant. Det betyr enten scoring eller assist i hvert 86.spilleminutt på sine 27 klubbmatcher, ifølge EPL Index.

Han er typen spiller som får tilskuere til å reise seg fra stadionsetene sine. For å sjekke brassens akselerasjon og mann mot mann-dueller. Men en annen Brasil-legende, Roberto Carlos (43) er noe mer varsom med all rosen.

FORNUFTIG: Roberto Carlos maner til ro rundt landsmannen Gabriel Jesus. Carlos var VM-finalist i 1998 og VM-vinner for Brasil i 2002. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Gabriel kommer til å bli viktig for Manchester City, men han trenger tid. Jeg ber om at folk ikke legger alt for mye press på ham altfor tidlig. Han viste seg frem mot Tottenham, men det er ikke alltid så greit for en unggutt å begynne i et nytt land. Han trenger å tilpasse seg, sier den tidligere Real Madrid-stjernen ifølge Sky Sports.

Les også: Marerittkveld for Nordtveit & co

Til dagens cupkamp har bortelaget, som er tolv poeng bak lederlaget Chelsea i Premier League, med igjen kaptein Vincent Kompany (f), som ikke har spilt siden november. Men Ilkay Gündogan (mb) er skadet.

Crystal Palace har hele ni mann som hangler i inngangen til duellen. Men det er ventet at Julian Speroni (f) og Scott Dann (f) består respektive helsesjekker. Wilfried Zaha (a) og Bakary Sako (a) er ferdig med Afrikamesterskapet, men trolig ikke med her.

FA-cupfinalen 2016: Jubel-Jesse ble United-helt i finaledrama

London-laget er på 18.plass på tabellen, to poeng unna trygg posisjon. De venter fortsatt på managerskifte-effekten etter at Sam Allardyce overtok ved juletider. Vertene slet seg til 2-1-hjemmetriumf over nivå tre-laget Bolton i forrige cuprunde.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Bortelaget stilte med et sterkt lag i forrige FA-cuprunde borte mot West Ham, og vi antar at Pep Guardiola mønstrer et slagkraftig lag her. Vi er ikke vilt begeistret for borteodds til 1,45, men det er det vi har. Spillestopp er kl. 15.55.