Slik blir Liverpools vei til Champions League

Søndag tok Liverpool et stort steg mot Champions League. Plassen i gruppespillet er fortsatt ikke sikret, men de unngår noen tøffe motstandere i playoff.

Selv om Klopp jublet som en villmann etter 3-0-seieren over Middlesbrough, er det først om tre måneder at klubben får vite om de skal spille Champions League eller ikke.

Som fjerdeplass i Premier League må de nemlig spille playoff for å sikre seg plassen i den prestisjefulle turneringen. Motstanderen blir avslørt den 4. august under en trekning i Nyon, og kampene spilles den 16.-/17.- og 23.-/24. august.

Men selv om Liverpool-fansen må vente til sensommeren før de virkelig kan slippe jubelen løs, har de grunn til å smile litt allerede. Liverpool unngår nemlig å møte lag som Borussia Dortmund, Sevilla og Napoli i Champions League-playoff.

Takket være flere resultater som gikk deres vei denne helgen, kommer Liverpool nemlig til å være seedet under playoff-trekningen. Dersom Borussia Dortmund hadde falt til fjerdeplass i Bundesliga på lørdag, eller hvis Zenit St. Petersburg hadde passert CSKA Moskva på tabellen, ville Liverpool risikert å være useedet.

– Hoffenheim eller Nice vil være verst

Men Dortmund vant 4-3 over Werder Bremen, og går dermed direkte til Champions League-gruppespillet, mens CSKA Moskva sikret sin playoff-plass da de vant 4-0 over Anzhi Makhachkala.

Fem lag er seedet og fem lag er useedet i playoff-kampene. Nå er det klart at det kun er fire lag som kan delta i playoff, som ligger bedre an enn Liverpool på UEFA-rangeringen: Sevilla, Napoli, Ajax og Dynamo Kiev. Det betyr at Liverpool i verste fall er det femte best rangerte laget; dermed er de garantert å være seedet.

Dermed kan de møte lag som russiske CSKA Moskva, portugisiske Sporting CP, tyske Hoffenheim, franske Nice, belgiske Club Brugge, rumenske Steaua Bucuresti og sveitsiske Young Boys.

– Det sier seg selv at det er fint å slippe å møte Sevilla eller Napoli. Nå vil Liverpool være ganske klar favoritt uansett motstander. CSKA Moskva og Sporting har tyngre Champions League-erfaring enn Liverpool de siste sesongene, men begge skal være minst et nummer for små, sier VGs kommentator Trond Johannessen, som dekker internasjonal fotball.

– Jeg tror Hoffenheim eller Nice vil være verst. Hoffenheim slo Bayern hjemme og spilte uavgjort borte, mens Nice har vunnet over både Monaco og PSG denne sesongen, sier han.

Klopp: – Gleder meg

Historien taler for Liverpool: Siden 2009, da det gjeldende playoff-formatet ble innført, har fjerdeplassen i Premier League kvalifisert seg til Champions League-gruppespillet hver eneste gang.

– Jeg sier ikke at vi allerede er kvalifisert, men jeg gleder meg allerede. Vi skal være veldig sterke og virkelig kjempe for det. Vi ønsker å være med. De siste ti årene har ikke Liverpool vært med så ofte. Vi bør gjøre alt for å endre dette. Vi ønsker å ta steget opp blant verdens beste lag, for vi er en av de beste klubbene i verden, sier Jürgen Klopp ifølge The Guardian.

Mandag reiser Liverpool til Australia på en liten turné før sesongslutt. Der skal de møte Sydney FC til treningskamp på onsdag.