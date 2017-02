M'Baye Niang (22), Andrea Ranocchia (28) og Manolo Gabbiadini (25) dro i vinter fra et kritisk, italiensk hylekor. I England ble de en umiddelbar suksess.

Dylan Fahy, som blant annet skriver for Sky Italia, oppsummerte de tre spillernes snuoperasjon etter den 24. serierunden på Twitter.

– Gabbiadini og Niang scorer i sine debuter, mens Ranocchia er banens beste for Hull som slår Liverpool. Det er et alternativt univers i Premier League.



Da hadde Gabbiadini brukt 12 minutter på å score sitt første mål for Southampton, mens Niang brukte en omgang på å levere mål og målgivende i Watfords seier over Burnley.

Samtidig spilte Ranocchia stopper for Hull i 2-0-seieren over Liverpool, hvor han noterte seg for én målgivende pasning. Runden i forveien storspilte han mot Manchester United, da Hull tok poeng i et målløst oppgjør på Old Trafford.

– Jeg blir ofte spurt om «hvordan vil den og den klare seg i Premier League?». Det taktiske ligger i ryggmargen til alle som har vært i Serie A, og dermed har spillerne der forutsetninger for å lykkes hvor som helst, sier Serie A-kommentator for Viasat, Rolf-Otto Eriksen til VG.

«Spratt korker» da tabbemannen forsvant



Ranocchia skulle bli «den neste store» italienske stopperen, da hun som unggutt slo gjennom i Bari. Der utgjorde han stopperpar sammen med Leonardo Bonucci.

Den 31. januar 2017 mottok sistnevnte prisen for årets spiller i Serie A, samme dag som Ranocchia satte seg på flyet for å fullføre låneovergangen fra Inter til Hull.

– Jeg tipper at det sitter en del forfjamsede Inter-fans rundt omkring, mens Hull-supporterne tror de har fått Italias beste stopper. De samme folk som lurer på hva som har skjedd, er de som sikkert møttes og spratt korker da han forsvant, sier Serie A-kommentatoren.

Han mener Ranocchia fikk et «tabbestempel på seg i Inter-karrieren», men at italieneren – med 1,95 på strømpelesten – kan få en opptur i England.

– Nøkkelpunktet er at han har fått et tydelig miljøskifte med nye beitemarker, bor fra miljøet hvor han har stempelet som tabbemann. I tillegg har han fått flyt i Hull.

Se også: Vrakgodset som ble effektive spisser

Saken fortsetter under sportsnyhetene

– En skikkelig målsnik



Da Napoli i januar kjøpte Leonardo Pavelotti som fra Genoa i vinter – som backup for Arkadiusz Milik -, var veien ut fra San Paolo kort for Gabbiadini.

Han rakk å bli tatt ut på Sky Italias «floppe-lag» i januar. Begrunnelsen: Rollen som målscorer var ikke en rolle for Gabbiadini.

Gabbiadini fortviler etter en forspilt sjanse i Champions League-kampen mot Dynamo Kiev. Napoli gikk videre fra gruppespillet, og skal møte Real Madrid i åttedelsfinalen. Det blir uten Gabbiadini. Foto: Ciro De Luca , Reuters

– Han er en spiss med et av de giftigste venstrebenene jeg har sett på en stund. Han er en skikkelig målsnik, men var avhengig av å få en god start, så det ikke ble sånn «Gabbiadini får det ikke til her heller» med en gang.

25-åringen har vært erstatteren som er blitt erstattet. Først skulle han ta over stafettpinnen etter Gonzalo Higuaín. Så kom Milik, men da polakken ble skadet fikk Gabbiadini sjansen fra start på ny. Det tok ikke lang tid for Dries Mertens ble omskolert fra kant til spiss, og Maurizio Sarri henvist Gabbiadini til benken nok en gang.

– Napoli minner litt om Rosenborg under Nils Arne Eggen. De spiller 4-3-3 med en tydelig plan. De vil prøve de samme tingene hele tiden, helt til motstanderen er så sliten at de får de centimeterne de trenger. Gabbiadini fant aldri sin plass relasjonelt i laget, mener Eriksen, som bemerket seg 2-0-scoringen hans foregående helg.

– Det kommer flere sånne fra ham.

VIF-Zahid: Var nær overgang til Manchester City

Ikke ferdigutviklet «topplokk»

Her ligger Niang på gresset under kampen mellom AC Milan og Cagliari på San Siro den 8. januar. En måned senere var en på alles lepper i Watford. Foto: Luca Bruno , AP

Michael Timineri, journalist for Italian Football Daily, skrev i midten av januar at det var på tide for AC Milan å bli kvitt Niang.

– Niang har vært på banen i mindre enn ti minutter, og kan ikke løpe 28 meter for å støtte Suso. Absolutt ubrukelig spiller. Selg ham!, skrev Timineri på Twitter.

To uker senere var hans bønn hørt.

M'Baye Niang er supertalentet som har levert prestasjoner lik en berg-og-dal-bane i AC Milan. Etter 111 målløse dager i Milan-trøya, avsluttet han måltørken mot Burnley med et vakkert hodestøt.

– Dette er en spiller med et veldig høyt toppnivå, og som kan bli «hur god som helst». Han har fysiske forutsetninger som er helt rå, men så er det topplokket hans som foreløpig ikke er ferdigutviklet, innleder Eriksen.

– Han kjørte seg inn i en ond sirkel i Serie A. Han scoret ikke mål, og det var noe uforløst over det han foretok seg. I Watford har han trener som kjenner ligaen han kommer fra (Walter Mazzarri), sier Serie A-kommentatoren.