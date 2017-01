Slik ba han kritikerne om å «holde kjeft»

(Chelsea – Hull 2-0) Med «snakkebevegelser» med begge hendene ga Diego Costa (28) klar beskjed til sine kritikere.

Han er tilbake – og han scorer fortsatt mål for Chelsea.

Mange har sagt mye om den omstridte spissen i den siste tiden, særlig har det vært voldsomme spekulasjoner om at han heller ville ha penger i Kina enn ligagull i England. Costa spilte ikke da Leicester ble slått 3-0 forrige helg.

På Stamford Bridge i dag var kraftspissen på plass og han feide en volley utenfor etter bare ti sekunder. Costa virket meget kampklar mot et Hull-lag som imponerer under sin nye manager Marco Silva. Syv minutter på overtid av den første omgangen (på grunn av en stygg hodeskade på Hulls Ryan Mason) greide ikke bortelaget å stå imot lenger:

Innlegget fra høyrekant Victor Moses endte hos Costa, som satte inn sitt 15. Premier League-mål for sesongen, det 52. totalt for Chelsea, i kamp nummer 100, og da løp han rundt med sine snakkende hender, åpenbart for å be folk om å snakke mindre.

1-0: Diego Costa (bak keeper Eldin Jakupovic, sender Chelsea i ledelsen. Helt til høyre sees Omar Elabdellaoui, som debuterte for Hull. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Midtstopper Gary Cahill, han som stanget til Mason i første omgang, stanget inn 2-0-målet ni minutter før slutt, og Diego Costa burde satt ett til da han kom helt alene med Eldin Jakupovic. Men Chelsea fikk sine tre poeng og det er åtte poeng ned til Arsenal på annenplass.

Den suverene serielederen fikk det likevel uventet tøft mot nestjumbo Hull og en debuterende Oslo-gutt.

Omar Elabdellaoui spilte under Marco Silva i Olympiakos, men etter at Silva ga seg i fjor sommer har nordmannen bare fått spille fire kamper. Den portugisiske manageren tviler imidlertid ikke på Elabdellaouis kvaliteter og sendte ham rett inn på laget. Den norske landslagsmannen gjorde en god kamp på høyresiden; solid defensivt, ikke altfor dristig i sine offensive pasningsvalg.

Dommertrioen stjal igjen endel av oppmerksomheten. Costa var helt alene da han ble avvinket for en offside som så feil ut på 0-0, men den var så hårfin at det er umulig å kritisere avgjørelsen. 51 år gamle Neil Swarbrick kan imidlertid kritiseres for at par andre ting: Hull var heldige da midtstopper Curtis Davies fikk fortsette etter en «gult kort-takling» nummer to før pause, Hull var uheldige da Abel Hernandez ble snytt for en åpenbar straffe da Marcos Alonso sparket ham ned etter pause.

Hull viste ingen overdreven respekt for Chelsea, som skapte forholdsvis lite på hjemmebane. Det var heller ikke så veldig langt unna en bortescoring, men lite å si på at det endte med Chelseas 18. seier på 22 kamper.

PS! Chelsea er åtte poeng foran Arsenal, ni foran Tottenham, ti foran Liverpool, 12 foran Manchester City og 14 poeng foran Manchester United.