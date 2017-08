Sky Sports: Coutinho ber om å få forlate klubben

Liverpool hevder at et salg av stjernespilleren Philippe Coutinho (25) er uaktuelt, men bare timer senere skal brassen ha levert en offisiell overgangsforespørsel.

– Det kan føles som en nå eller aldri mulighet. Om det stemmer at han har lagt inn en overgangsforespørsel så er det et svar på eiernes utspill. Da blir det et spill og en maktkamp. Og da viser Philippe Coutinho – om det stemmer – at hans ønsker er å dra til Barcelona.

Det sier Petter Veland til VG etter at Sky Sports tok fotballverden på sengen med en overraskende nyhet:

Bare timer etter at Liverpools eiergruppe Fenway Sports Group (FSG) publiserte en pressemelding hvor de fastslo at Coutinho kom til å forbli Liverpool-spiller også etter sommeren, skal 25-åringen ha lever inn en offisiell overgangsforespørsel til Merseyside-klubben.

Ifølge den velinformerte Liverpool Echo-journalisten James Pearce, har Liverpool ikke mottatt noen overgangsforespørsel slik Sky Sports hevder.

Det er med andre ord motstridende meldinger som kommer fra England, bare timer før den nye Premier League-sesongen sparkes i gang.



Neymars erstatter?



Philippe Coutinho har blitt sterkt koblet til Barcelona. Etter at Neymars overgang fra Barcelona til PSG ble bekreftet, har ryktene skutt ytterligere fart.

Veland, Norges fremste ekspert på spansk fotball, er ikke sikker på om ryktene om overgangsforespørselen er reelle, men sier er klar på at det ikke ville vært et sjokk, ettersom Barcelona har en høy standing hos søramerikanske spillere.

– Real Madrid og Barcelona, men spesielt Barcelona, står høyt i kurs i Sør-Amerika, mye grunn av Dani Alves, Neymar og Ronaldinho. Men timingen for Coutinho er essensiell. Det er nå de skal erstatte Neymar. Selv om Coutinho ikke er en direkte erstatter, så kan det hende at Barca henter både Coutinho og Ousmane Dembélé, sier han, og legger til:

– Det kan være at spilleren kommer til et tidspunkt hvor han tenker: Det er nå jeg har muligheter. Det er ikke sikkert muligheten er her om ett år.

Veland forteller at katalanerne har holdt et øye med den allsidige brassen i lang tid.

– Coutinho har vært på blokken til Barcelona siden han var god for byrivalen Espanyol i 2014. Han var aktuell for dem allerede før Neymar ble solgt, som et alternativ som kunne erstatte Andrés Iniesta på sikt, og fordi han er anvendelig som en type som kan både spille venstreving og indreløper.

Tidligere fredag kom Fenway Sports Group, Liverpools eiergruppe med følgende pressemelding på klubbens hjemmesider:

– Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert og han vil forbli et medlem av Liverpool FC når sommervinduet stenger.

Alsaker roste Liverpools handling



Nyheten kommer på verst tenkelig tidspunkt for Jürgen Klopp & co. Fredag kveld sparkes den nye Premier League-sesongen i gang, og påfølgende dag, lørdag, skal Liverpool i aksjon mot Watford klokken 13.45.

VG snakket tidligere fredag med TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om FSGs pressemelding. Han roste Liverpool for å utelukke et Coutinho-salg like før sesongstart.

– Fansen har begynt å frykte et Coutinho-salg, og å legge denne saken død er utrolig viktig, også for supporternes del. Nå trenger Liverpool ro, forutsigbarhet og tro. Det legger grunnlaget for suksess.

Nå ser det altså ikke ut til at Liverpool får den roen og forutsigbarheten Alsaker mener er nødvendig for å oppnå suksess.



Alsaker påpekte nemlig ovenfor VG at Coutinho er Liverpools beste og viktigste spiller, og at støy rundt stjernespilleren er svært uheldig for en klubb som snart tar fatt på en ny sesong, hvor de skal kjempe om titler og Champions League-spill.