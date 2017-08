Sjokkovergang for stortalent: Renato Sanches klar for Swansea

Gullgutten fra fjorårets Fotball-Em, Renato Sanches (20), forlater Bayern München til fordel for Swansea på et sesonglangt lån.

Renato Sanches har vært ønsket og jaktet av storklubber som AC Milan, Manchester United og Liverpool denne sommeren, men har, kanskje overraskende for noen, endt opp i Sør-Wales hvor han skal spille for Swansea. Det bekrefter Swansea på sin offisielle Twitter-konto.

Hovedårsaken til at Sanches går til nettopp Swansea, er walisernes manager, Paul Clement. Før han tok over sjefsrollen på Liberty Stadium, var han assistenttrener i Bayern München, en klubb han fortsatt har et svært godt forhold til.

Har ikke slått til



Sanches og Clement jobbet sammen i seks måneder, før Clement tok over Swansea.

– Vi er strålende fornøyd med at vi fikk på plass en låneavtale med Swansea. Målet vårt var at han skulle dra til en klubb hvor han får spille regelmessig på et høyt nivå, sier Bayern-president Karl Heinz-Rummenigge til Bayerns hjemmeside.

Den tyske storklubben la 260 millioner kroner på bordet da de signerte ham like før fotball-EM i 2016 startet. Etter mesterskapet, som hans nasjon Portugal gikk til topps i, ble han kronet til turneringens beste unge spiller.

– Vi er fortsatt overbeviste om at Sanches har potensialet til å bli en viktig spiller for Bayern i fremtiden. Det er nettopp derfor han returnerer til oss 1. juli 2018, legger han til.

Med andre ord strekker Sanches' låneavtale seg over ett år, uten opsjon på kjøp.

