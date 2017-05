Sjekk Zlatans spinnville United-bonus

Zlatan Ibrahimovic (35) skal ha tjent i overkant av 32 millioner kroner i målbonuser i løpet av sin første Manchester United-sesong.

VG har tidligere omtalt at svensken er Premier Leagues rikeste spiller takket være en formue på 1,3 milliarder kroner.

Nå avsløres en rekke detaljer i Zlatans kontrakt med Manchester United i boken «Football Leaks: The Dirty Business of Football», gjengitt av Daily Mail.

Zlatans grunnlønn i Manchester United skal ligge på omtrent 4,3 millioner i uken. Men spissen, som totalt har scoret 28 mål for storklubben denne sesongen, har håvet inn flere titalls millioner kroner takket være lukrative målbonuser.

Kontrakten hans inneholder nemlig, ifølge avsløringene til Der Spiegel-journalistene Rafael Buschmann og Michael Wulzinger i den nevnte boken, en økning i målbonusen avhengig av hvor mange mål han scorer.

Zlatan fikk 525.000 kroner per mål for de fem første scoringene sine. For de fem neste målene økte bonusen til 880.000 kroner per scoring. Etter at han passerte ti scoringer, fikk Zlatan 1,24 millioner kroner per fulltreffer. Fra scoring nummer 16 til 20 mottok svensken 1,6 millioner kroner per mål. Og etter at han bikket 20 scoringer, ble målbonusen nedjustert til 1,33 millioner kroner per mål.

Daily Mail har regnet ut at Zlatans 28 scoringer denne sesongen har gitt 2,86 millioner pund, altså i overkant av 32 millioner kroner, i målbonuser.

Zlatan Ibrahimovic skal dermed ha tjent rundt 19 millioner pund, det vil si rundt 215 millioner kroner, i løpet av sesongen i Manchester United. Det gjør ham, ifølge Daily Mail, til tidenes best betalte Premier League-spiller.

– Jeg mener det er fullstendig latterlig at Manchester United er forberedt på å betale så mye penger til Zlatan Ibrahimovic for å gjøre den jobben han allerede får lønn for å gjøre. For en spiller han er. Han fortjener store lønninger, men bonussystemet kan ikke være en god idé, sier den tidligere Chelsea- og Blackburn-spissen Chris Sutton til avisen.

Zlatan Ibrahimovic skadet seg stygt i kneet mot Anderlech i april. Flere fryktet at svenskens karriere var over, men etter å ha operert kneet i USA, kom spissen med en oppmuntrende melding:

– Jeg vil komme gjennom dette som alt annet, og kommer tilbake sterkere. Så langt har jeg spilt med ett bein, så det bør ikke være noe problem. En ting er sikkert, jeg bestemmer når det er tid for å stoppe og ingenting annet. Å gi opp er ikke et valg. Ser dere snart, skrev han på Instagram.