Sjekk Liverpool-stjernens elleville statistikk

(Swansea – Liverpool 1-2) Liverpool bør håpe at James Milner fortsetter å score denne sesongen. 30-åringen har nemlig aldri tapt en Premier League-kamp etter å ha gjort mål i den.

Milners elleville Premier League-statistikk Kamper: 423 Kamper scoret i: 44

Mål: 45

Kamper tapt når Milner har scoret: 0

Kamper spilt uavgjort når Milner har scoret: 8

Games won when scored: 36

Kamper med mer enn en scoring: En, mot Hull 24. september

James Milner satte inn Liverpools avgjørende scoring seks minutter før slutt i klubbens siste oppgjør mot Swansea. Dermed fortsatte engelskmannen sin ekstreme statistikk.

Oddstipsene søndag: Her er toppkampens mange dueller

30-åringen har ikke for vane å score mål i hopetall: Men når Milner først gjør det, har laget hans til gode å tape.

Debut 2002



Leste du denne? Klopp: Vi fortjente seieren

– Han er en slik spiller alle trenere ønsker seg, hardtarbeidende og seriøs. Jeg husker ham som en fantastisk type og profesjonell gutt, sier Eirik Bakke, som spilte med Milner i to år i Leeds, til VG.

I løpet av Milners 13 års lange aktive karriere har han spilt 423 Premier League-kamper. Midtbanespilleren, som ofte har spilt back for Liverpool, har scoret 45 mål siden debuten for Leeds i november 2002. I de 44 kampene han har scoret, har ikke laget han har spilt for tapt.

Og kanskje enda mer ekstremt – Milner har vunnet 36 av kampene han har scoret i.

– Det var ikke noe jåleri med ham. Jeg tror han er en arbeiderklassegutt, han hadde i alle fall beina godt plantet på jorden på den tiden, fortsetter Bakke.

Utenomsportslig: Englands nye landslagssjef måtte avgå etter 67 dager

Ekspert på straffespark



Også årets sesong har begynt bra for 30-åringen.

Milner har scoret fire mål i årets sesong. Alle på straffespark.

– Hvis Milner blir vår toppscorer etter å ha bare scoret på straffespark, er ikke det noe problem, sa en lattermild Jürgen Klopp til BBC etter gårsdagens borteseier.

Milner, som har scoret tre mål på de siste to kampene, har i sin 13 års lange karriere scoret på ni av ti straffespark i Premier League.

– Det eneste jeg bryr meg om er om straffesparkene går i mål eller ikke, sa matchvinneren etter kampen.

Rekord-Vassel



Husker du denne målfesten? We're gonna win the league

Likevel er det ikke Liverpool-spilleren som har rekorden for å ha spilte flest kamper uten å tape etter selv å ha scoret mål. Darius Vassell, som spilte for Aston Villa, Manchester City og Leicester City i løpet av sin 14 år lange karriere, innehar rekorden.

Angriperen, som la opp i 2012 etter to år i Leicester, scoret totalt 62 mål på 309 Premier League-kamper. 46 av disse målene har kommet i kamper hvor laget til Vassell ikke har tapt.