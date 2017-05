Sjekk denne Premier League-listen – Norge scorer mer enn Brasil

Argentina og Brasil har nok alltid vært bedre enn Norge i fotball, men ikke når det gjelder antall Premier League-scoringer.

Ferske tall fra BBC viser at nordmenn er svært viktige bidragsytere på målfronten i Premier League. Dersom man ekskluderer spillere fra Storbritannia og Irland, er det bare franskmenn, nederlendere og spanjoler som har scoret flere mål enn nordmenn i den engelske toppdivisjonen.

Det betyr at norske spillere har vært viktigere bidragsytere (i hvert fall på målfronten) enn brasilianere, argentinere, italienere og belgiere.

Ikke verst for en nasjon rangert som nummer 86 på FIFA-rankingen.

Solskjær mestscorende

Norske spillere har scoret totalt 507 mål siden Premier League så dagens lys i 1992/93-sesongen. 36 nordmenn har tegnet seg på scoringslisten siden den gang, og den viktigste bidragsyteren til den norske målfesten er ikke overraskende nåværende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Den tidligere Manchester United-spissen har stått for 92 av 506 norske Premier League-scoringer.



Fikk du med deg denne fra den norske storscoreren? Se innslaget i videovinduet under!



Tall fra britiske og irske spillere er ekskludert fra listen – men øverst på listen troner franskmennene, med 1438 scoringer. Deretter følger Nederland (894) og Spania (622), før det som tidligere nevnt er Norge med 507. Nigeria er nummer fem med 470 mål.

Etter Solskjær følger Steffen Iversen (40 mål), John Carew (38 mål) og Tore André Flo (38 mål). I tillegg har Morten Gamst Pedersen bidratt med 34, og Øyvind Leonhardsen med 30.

TOPPSCORER: Det var ikke noe fremmed syn å se Ole Gunnar Solskjær slik da han spilte for Manchester United. Foto: Terje Visnes , VG

For ordens skyld: Thierry Henry er Frankrikes mestscorende Premier League-spiller, med 175 mål, Robin van Persie er nummer én for Nederland (144 mål), og Fernando Torres er mestscorende fra Spania med 85. Yakubu (95 mål) er Nigerias målmaskin i Premier League.

Hvor lenge varer det?



Det er vel kanskje det store spørsmålet. For å forvente at norske målscorere skal ta opp kampen med franske, nederlandske og spanske spillere, er kanskje mye å be om, i hvert fall med tanke på at det i dag er fire nordmenn i Premier League.

Norge har Joshua King, Adama Diomandé, Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui som er relativt faste innslag på sine lag.

Den viktigste bærebjelken for «norske scoringer» i dag, er utvilsomt Joshua King, som har vært i strålende form denne sesongen. Han har per dags dato 21 Premier League-scoringer totalt.

Han tegnet seg ikke på scoringslisten da Bournemouth spilte 2–2 mot Stoke lørdag, men det har han gjort 15 ganger tidligere denne sesongen. Med målteften på plass, har King denne sesongen blitt den syvende spilleren fra Norge til å score ti eller flere mål i en Premier League-sesong, og bare Solskjær har scoret flere i én og samme sesong.

Bournemouth har fortsatt to kamper igjen av sesongen, mot henholdsvis Burnley og Leicester. Rekorden til Solskjær er på 18 mål, en rekord som har stått siden 1996/97-sesongen.

Bedre enn Brasil

«Mirakelet i Marseille» og «vi har scoret mot Brasil», er to av de største øyeblikkene i norsk fotballs historie. Da tenker man på Norges 2–1 seier over Brasil i VM i Frankrike i 1998. Nå kan man glede seg over at man er bedre enn Brasil, i hvert fall i Premier League.

Brasilianerne har nemlig scoret 322 ganger i Premier League, 185 færre ganger enn nordmenn. Nicolás Otamendi scoret Argentinas mål nummer 400 i Manchester Citys knusende 5–0 seieren over Crystal Palace lørdag, mens Belgia og Italia har henholdsvis 434 og 407 mål.

Det er ikke bare-bare for King å konkurrere med spillere som Sergio Agüero, Roberto Firmino, Romelu Lukaku og Manolo Gabbiadini for å holde Norge foran på listen, men dersom Romsås-gutten fortsetter i samme spor, er det godt nytt for den norske statistikken.