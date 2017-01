Sir Alex Fergusons assistenter sliter som managere

I kjølvannet av Mike Phelans sparking har vi sett på hvordan assistentene til Sir Alex Ferguson har gjort det som managere.

Tirsdag kveld meldte Hull på sin Twitter-konto at Mike Phelan var ferdig som Hull-sjef. 3-1 tapet for West Bromwich Albion var det som fikk begeret til å renne over for Hull-ledelsen. Phelan overtok da Steve Bruce forlot klubben i sommer, men etter å bare ha tatt 13 poeng på 20 kamper var det slutt.

Hva har Brian Kidd, Steve McClaren, Carlos Queiroz og Mike Phelan til felles? Alle har på et eller annet tidspunkt vært Sir Alex Fergusons høyre hånd i Manchester United, og ingen av de har lykkes noe særlig som managere. Hviler det en forbannelse over Sir Alex Fergusons assistenter?

TV2s Premier League-ekspert Petter Myhre sier at mangelen på tid er en viktig faktor for hvorfor mange managere mislykkes.



– Ferguson hadde også utfordringer i starten av sin tid som Manchester United-sjef, men han fikk tid til å overbevise. Og når man da etterhvert lykkes kan man begynne å implementere sine egne verdier, tanker og spillestil, sier han.



Myhre har selv vært trener, og sier at man også må ta i betraktning hvilke situasjoner de ulike managerne har kommet inn i.

– Klubbens premisser er viktige. Hvilke ressurser man har til rådighet, hvilken setting man kommer inn i. Det er klart det er vanskelig for Phelan å ta over Hull i den forfatningen de var- og er i, sier han.



Myhre mener det utvilsomt er god læring å jobbe under Sir Alex Ferguson, men sammenligner jobben som manager og som assistenttrener med det å være i krig kontra i militæret.

– Det er stor forskjell på å være manager og det å være assistent. Alt du gjør får konsekvenser. Det å være manager er som å være i krig - hvor alle avgjørelser du tar får et utfall. Assistenttrener-rollen er som å være i militæret i forhold - hvor konsekvensene for gode eller dårlige avgjørelser er langt mindre, forteller han.



Premier League-eksperten sier manageryrket er brutalt, og at det er en viktig ting som skiller de beste fra de nest-beste.

– Du kan studere de beste så mye du vil - men du kan ikke lese deg til å bli en god leder. Å lære fra for eksempel Ferguson, som var en leder, er god læring - men det gjør deg ikke automatisk til en god leder selv. Som manager må du ha evnen til å se detaljene, og ha evnen til å ta de rette avgjørelsene. Det skiller de beste og de nest-beste, understreker han.

Sir Alex Ferguson er utvilsomt en av tidenes beste managere, og han etterlot seg et poengsnitt på 2,07. Vi har sett på hvordan Fergusons «elever» har gjort det etter å ha skilt lag med læremesteren.



Brian Kidd



Brian Kidd var Manchester United-spiller fra 1967 til 1974, og 14 år senere, i 1988 ble han ansatt som trener i akademiet. Tre år senere ble han forfremmet til Fergusons assistenttrener, en jobb han hadde i syv år, fra 1991 til 1998.

Kidd fikk prøve seg som manager allerede før han ble ansatt i Manchester Uniteds trenerteam. Han begynte managerkarrieren sin i Barrow, hvor han tilbragte én sesong, men etter 19 kamper hadde klubben fått nok. I 1986 tok han over Preston, men heller ikke der lykkes han. Det ble bare fire kamper som sjef, hvor han ikke klarte å vinne én eneste kamp.

Etter oppholdet i Manchester United ble han sjef for Blackburn Rovers, og etter bare tolv seiere på 44 kamper ble det nok en avskjed for Kidd. I 2009 gikk han inn i Manchester Citys trenerteam, og i 2013, i perioden mai til juni fikk han rollen som caretaker-manager. Han ledet Manchester City i to kamper og tapte én, og vant én. Han er fremdeles ansatt i Manchester Citys trenerteam.



Resultater i prosent: Seier 24%, uavgjort 44%, tap, 32%.

Poengsnitt: 1,16.



Troféer: Ingen.



Steve McClaren

Steve McClaren var Fergusons assistent fra 1999 til 200, og mot slutten av 2000/01-sesongen var han på jakt etter en managerjobb. Han tok over Middlesbrough, en jobb han hadde i fem år, og hvor han vant ett av sine to troféer, da Middlesbrough gikk til topps i ligacupen i 2003. Tre år senere, i 2006 gikk Sven-Göran Eriksson av som England-manager, og da tok McClaren over. McClaren var ikke FAs' førstevalg, men når Luiz Felipe Scolari takket nei til England-jobben, falt valget på engelskmannen. Etter en skrekkelig kvalifisering til EM 2008, hvor England ikke kvalifiserte seg, fikk han sparken. Senere var han manager for Twente i to ulike epoker, Wolfsburg, Nottingham Forest, Derby og Newcastle uten nevneverdig suksess. Han vendte deretter tilbake til Derby, hvor han fremdeles oppholder seg.

Resultater i prosent: Seier 45%, uavgjort 23,1%, tap 31,8%.

Poengsnitt: 1,58.

Troféer: Engelsk ligacup 2003 (Middlesbrough), Eredivisie 2009 (FC Twente).



Carlos Quieroz

Carlos Quieroz var assistentmanager i to epoker under Ferguson. Før sin første periode i Manchester United var han manager for Sporting CP, hvor han hadde sin mest suksessrike tid som manager. Han begynte å jobbe som Fergusons assistent i 2002, men bare et år senere ble han ansatt som Vicente del Bosques erstatter i Real Madrid. Selv med spillere som Zinedine Zidane, Luis Figo og Ronaldo til sin disposisjon ble det ingen suksess for portugiseren. Real Madrid endte på 4. plass i La Liga, og endte opp med bare ett trofé den sesongen - den spanske supercupen. Mai 2004 fikk han sparken i hovedstadsklubben.



To måneder senere var han tilbake ved Fergusons side. Quieroz ble stadig linket til sjefsstolen i andre klubber, blant annet Benfica og det amerikanske landslaget. Men det var ikke før sommeren 2008 at Querioz takket for seg på Old Trafford. Etter at Luiz Felipe Scolari forlot roret til det portugisiske landslaget, ble Queiroz frigitt fra sin kontrakt hos de røde djevlene, og tok over Portugal. Quieroz fikk sparken i 2010 etter et mislykket VM i Sør-Afrika.

Turen gikk deretter videre til Iran, hvor han tok over det iranske landslaget i 2011, en jobb han fremdeles har. Etter VM i 2014 forlenget Queiroz kontraktet sin til 2018, og kommer til å være sjef der til etter 2018-VM i Russland.

Resultater i prosent: Seier 54,5%, uavgjort 25,7%, tap 19,8%.



Poengsnitt: 1,87

Troféer: Portugisisk Cup 1994/1995, Portugisisk Supercup 1995/1996 (Sporting CP), Spansk Supercup 2003/04 (Real Madrid).



Mike Phelan



Phelan ble Fergusons assistent i 2008, og var Fergusons høyre hånd til 2013. I 2015 fikk han sin første managerjobb, da han ble caretaker-manager for Norwich City. Den jobben hadde han i fire dager, og fikk ikke lede laget i en eneste kamp. En drøy måned senere ble han ansatt som Steve Bruces' assistenttrener i Hull i 2015, og etter at Bruce ga seg i forkant av denne sesongen, ble han caretaker-manager der også. Merkelig nok var Phelan caretaker-manager i hele 81 dager før han fikk jobben på permanent basis, en jobb han hadde fire dager lengre - i 85 dager. På totalt 24 kamper som Hull-sjef ble det seks seiere, fem uavgjort og 13 tap.

Resultater i prosent: Seier 29,2%, uavgjort 16,7%, tap 54,2%

Poengsnitt: 1,04.

Troféer: Ingen.