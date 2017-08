(Newcastle - Tottenham 0-2) Newcastle-spiller Jonjo Shelvey (25) sover neppe godt i natt. Han tråkket til på Spurs-stjernen Dele Alli (21).

– Utvisningen endret alt. Han gjorde en feil, og forhåpentligvis lærer han av det. Han har bedt om unnskyldning, men det endrer ikke på noe nå, sa Newcastle-manager Rafael Benitez til Sky Sports.

Mener han bør få lønnstrekk

Kampens øyeblikk kom bare minutter etter pause: Newcastles midtbanespiller, Jonjo Shelvey, fikk ikke ballen av Dele Alli etter at dommeren hadde dømt frispark. Shelvey valgt da å tråkke på Allis høyre ankel - med pipeblåseren som nærmeste tilskuer.

Et soleklart rødt kort og en helt utilgivelig handling av Shelvey.

ØYEBLIKKET: Jonjo Shelvey (t.v.) tråkket på Tottenham's Dele Alli. Foto: Lee Smith , Reuters

– Det var helt hodeløst av Shelvey. Det der må koste ham minst noen ukelønner i bot. Der ga han lagkameratene en nesten umulig oppgave, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland etter kampen.

– I dag måtte vi holde hodet kaldt

Frem til da hadde kampbildet virket ganske låst, men mot 10 spillere fikk Tottenham mer flyt i angrepsspillet sitt. Først ved en megasjanse som Harry Kane ikke klarte å få forbi Newcastles keeper. Så vartet London-laget opp med et pent angrep, der Christian Eriksen prikket ballen inn til Alli som skled inn 1-0 med venstrefoten.

– Dette er ikke et enkelt sted å komme til. Slikt kan skje noen ganger. Jeg er sikker på at han er skuffet. For oss var det viktig å være profesjonelle. Tidligere har jeg selv latt meg rive med av temperamentet mitt, men i dag måtte vi holde hodet kaldt, sa Alli.

1-0: Dele Alli sendte Tottenham i føringen rett etter at han ble stemplet. Foto: Lee Smith , Reuters

Scorer aldri i august

Ti minutter etter Allis scoring la Ben Davies på til 2-0 og da var kampen helt kjørt. Nyopprykkede Newcastle ble til slutt sjanseløse mot laget som ble nummer to i Premier League forrige sesong.

I tillegg til Shelveys rullegardin ble Benitez tvunget til å bytte ut stopperparet før pause. Paul Dummett måtte ut med en strekkskade, mens debutanten Florian Lejeune hinket av banen med en vond ankel.

PS! Harry Kane traff også stolpen på overtid, men måtte gå målløs av banen i seriepremieren. Det begynner å bli en vane for den engelske landslagsspissen som aldri har scoret et ligamål i august måned.

