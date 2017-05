Sen Fabregas-scoring reddet Chelseas gullfest

(Chelsea - Watford 4-3) En John Terry (36) i fokus, syv scoringer og et herlig punktum var hovedingrediensene da Chelsea spilte sin nest siste Premier Leauge-kamp i år.

– Det var lagt opp til party, og slik ble det jammen meg også, konkluderte Øyvind Alsaker under TV 2s sending, mens fyrverkeriet smalt over Stamford Bridge.

For scoringer av Daryl Janmaat og Stefano Okaka gjorde at 3-1 ble til 3-3 i løpet av 2. omgang.

– Det var den første kampen etter at vi ble mestere, vi visste det ville bli tøft, sier César Azpilicueta til BBC.

3-3 sto seg til det 88. minutt. Willian sentret langs 16-meterstreken i retning Cesc Fabregas. Spanjolen klinket til på direkten, og banken 4-3 ned i hjørnet.

Etter kampen gikk Chelsea-spillerne og Antonio Conte æresrunder på sin egen arena. Badet i konfetti feiret de endelig ligagullet med sine egne fans.

– England... Denne ligaen er den vanskeligste å vinne i verden. Da man klarer det må man feire med fansen. Nå har vi en uke til å feire, sier Conte til TV 2.

Fagrebas' scoring ble et herlig punktum på en fotballkamp mellom to lag som spilte blottet for press, hvor de første 20 minuttene var som tatt ut av en bok.

Kommentar: De ble jaget til gullet

Terry scoret og ga bort mål

Et feststemt Stamford Bridge hyllet Conte og Terry.

– Det er herlig å høre fansen synge navnet mitt. Jeg har bare vært her i ni måneder, men de er fantastiske med meg, sier Conte om hyllesten.

Mens italieneren ble hyllet for sin fantastiske debutsesong i Chelsea, ble Terry hyllet for sin massive Chelsea-karriere, som tar slutt etter inneværende sesong.

Forsvarsbautaen har vært med på fem av klubbens seks ligatitler kom til Chelsea som 15-åring i 1995. Nå gjenstår kun én offisiell kamp på Stamford Bridge for Terry. Kanskje startet han sin siste kamp mandag kveld.

– Dette året har vært en bra leksjon for meg. Jeg har aldri fått oppleve den andre siden av fotballen, men nå har jeg det ved å sitte mye på benken. Han (Conte) har vært ærlig med meg hele veien. Når jeg en dag kanskje blir manager, så kommer jeg til å ha lært mye av ham, sier John Terry i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– John er en Chelsea-legende. Han skrev historie med denne klubben. Han startet karrieren her, så avslutter han med å vinne seieren og kanskje vinner han også FA-cupen. Det er fantastisk for ham, og han fortjener det, sier Conte.

Passelig nok havnet Chelseas nummer 26 i fokus fra start, i hans første kamp fra start siden 11. september i fjor.

• Han sklitaklet ballen i nettet etter en dødball 20 minutter ut i kampen. Hans 41. Chelsea-scoring. Scoring for 17. sesong på rad. Sannsynligvis hans siste.

• To minutter senere forsøkte Terry å nikke en ball tilbake til keeper Begovic. Forsøket ble for svakt, Etienne Capoue rakk ballen før Begovic, og nikket ballen i en bue over keeperen.

– Jeg er selvfølgelig lykkelig for å score mål. Men til alle barna der ut som ser på: Får du sjansen til å klarere, så gjør det. Det var en idiotisk tabbe, sier Terry om kontrastene i det 20. og 22. minutt.

Se Antonio Conte bli «kidnappet» på pressekonferansen etter Chelseas ligagull.

Conte i fyr og flamme

Og Antonio Conte. Om noen trodde han skulle opptre roligere, mer avbalansert og mindre seierslysten kun tre dager etter at ligatittelen var sikret, så tok de feil.

Italieneren faktet, løp, skrek, gestikulerte, begravde hendene i frustrasjon og jublet som besatt.

Det siste fikk han gjøre fire ganger mandag:

Først etter at Terry kriget inn 1-0, så da Azpilicueta hamret inn 2-1 etter en corner. Chelseas tredje grunn til å juble kom etter at Michy Batshuayi - som scoret målet som sikret ligatittelen - trillet inn 3-1 i åpent mål.

Siste grunn til å juble kom da Cesc Fabregas sikret tre nye poeng, da hans drømmetreff ble svaret på Janmaats redusering og Okakas utligning.