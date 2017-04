Selvmål gir Wenger håp om topp fire

(Leicester - Arsenal 0-1) Arsène Wenger kunne puste lettet etter at Robert Huth brystet ballen i eget nett like før slutt.

Arsenal har ikke havnet utenfor topp fire siden 1995/96-sesongen, men denne sesongen ser det ut til at de røde og hvite fra London skal få det tøffere enn noensinne.

Mot Leicester måtte det et selvmål til for å få hull på byllen, noe som sørget for tre ekstremt viktige poeng for Arsenal i topp fire-kampen.

Nacho Monreal fyrte av fra kanten av sekstenmeteren, og da Robert Huth stakk frem brystet og endret ballens kurs slik at den gikk innenfor stengene, kunne Wenger og co puste lettet ut.

Formasjonsendring bidro til seier

Wenger har hatt en turbulent sesong, og ropene om hans avgang har blitt stadig høyere i løpet av vinteren. Plakter som "Wenger Out" og "Time for change" har prydet Emirates helg etter helg.

Men etter det forsmedelige 0-3-tapet for Crystal Palace har Wenger endret formasjon til 3-5-2. Det sørget for seier over Middlesbrough og avansement til finalen i FA-cupen

FIRE: Arsène Wenger har hatt suksess med sin nye formasjon, men måtte gå tilbake til røttene for å få hull på byllen mot Leicester. Foto: John Sibley , Reuters

Mot Leicester fortsatte Wenger i samme spor. Men utover i den andre omgangen valgte Wenger å ta ut Gibbs og sette inn Welbeck, og gå tilbake til Arsenals kjente 4-2-3-1-formasjon.

Det gjorde også at Nacho Monreal ble flyttet fra venstre midtstopperplass til venstre back. Spanjolen bidro sterkt til Arsenals avgjørende scoring, med skuddet som skiftet retning i Huth og overlistet Kasper Schmeichel i Leicester-buret,

Frustrert Sánchez i bakken

Arsenal imponerte ingen i den førsteomgangen. Med omstendelige pasninger og lavt tempo, slet de med å bryte ned et kompakt Leicester-lag, som fulgte oppskriften fra forrige sesong.

Det var også gjestene som hadde de største sjansene innledningsvis. Riyad Mahrez var nære da han hamret til på halvvolley, men Petr Cech var raskt oppe med lankene og fikk slått ballen over.

Vertene fikk sin største mulighet da Alexis Sánchez hamret ballen i tverrliggeren like før pause.

ALVORSPRAT: Arsène Wenger sjekket tilstanden til Alexis Sánchez etter at chileneren gikk lett i bakken. I bakgrunnen er fjerdedommer Robert Madley lite imponert. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

Chilenerens har fremdeles ikke fornyet kontrakten med Arsenal. Sànchez' kontrakt løper ut neste sommer, og Arsenal står dermed i fare for å miste stjernespilleren gratis om han ikke fornyer kontrakten eller blir solgt i sommer.

På tampen av den andre omgangen kom en frustrert Sánchez i fokus da han først kastet seg overende med hendene til ansiktet, selv om TV-bildene tydelig viste at Christian Fuchs innkast traff chileneren i skulderen.

Henger med i kampen topp fire

Men tre poeng ble det. Seieren var Arsenals tiende strake hjemmeseier over Leicester. Dermed tangerte de sin lengste rekke med hjemmeseirer mot samme motstander, ifølge Opta.

Seieren betyr også at Arsenal fortsatt henger med i kampen om topp fire-plasseringene. De røde og hvite fra London er nå henholdsvis fire og tre poeng bak Manchester City og Manchester United, som møtes til dyst torsdag.

Liverpool er seks poeng foran Arsène Wengers menn, men London-laget vil komme à poeng dersom de vinner to hengekampene de har til gode på de røde fra Liverpool.

Til helgen venter imidlertid en tøff bortekamp mot byrival Tottenham, som virker ustoppelige for tiden. Onsdag sikret en suser fra Christian Eriksen tre nye poeng i en tøff bortekamp mot Crystal Palace.