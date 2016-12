Sanchez-show da Arsenal knuste West Ham

(West Ham - Arsenal 1-5) Alexis Sanchez (27) scoret tre mål på 14 minutter da Arsenal tidvis rundspilte stakkars West Ham.

0 West Ham United 0 Arsenal

– Det var en overbevisende prestasjon og et sterkt resultat. Vi skapte mange sjanser og det var tydelig at West Ham ikke har selvtillit på hjemmebane. På toppen av det var vi gode, oppsummerte Arsenal-manager Arsene Wenger.

– Alexis Sanchez kan alltid komme opp med noe spesielt. Han er en fighter og en klassespiller, og du finner ikke mange som ham. Han kan alltid overraske, og har en herlig teknikk i tillegg, fortsatte franskmannen etter Sanchez' herlige forestilling.

Det var småspennende på London Stadium i 72 minutter. Et solid Arsenal-lag ledet nemlig lenge med bare ett mål. Mesut Özil ordnet ledelse etter 24 minutter etter å ha fått ballen servert foran åpent mål av Sanchez.

West Ham skapte minmalt, og det lå flere Arsenal-scoringer i luften. Så bestemte den lille magikeren Sanchez seg for å gjøre «alt» selv. Han fikk ballen på venstrekanten, vendte opp, løp fra to mann og stormet inn i feltet før han plasserte skuddet i det lengste hjørnet. Lekkert, rett og slett.

Åtte minutter senere fikk chileneren ballen på kanten av 16-meteren, og banket den lavt forbi stakkars Darren Randolph i West Ham-målet.

Carroll tilbake med scoring



Innbytter Andy Carroll reduserte to minutter senere med en heading på en retur etter at Dimitri Payet hadde skutt et frispark i tverrliggeren. Da begynte kanskje de mest opptimistiske West Ham-supporterne å tenke på fjorårets Carroll-show mot Arsenal i januar.

Drømmen om en reprise på det ble raskt knust. Arsenal svarte nemlig umiddelbart i noen ville minutter. Özil var tilrettelegger og Alex Oxlade-Chamberlain sendte ballen i nettet fra 18 meters hold.

Da var det spilt 84 minutter, og marerittet for hjemmefansen var ikke over.

Sanchez sørget for den totale ydmykelsen ved å storme alene igjennom, finte ut Randolph med en overstegsfinte før han lobbet inn 5-1. At han trolig var offside på gjennomspillet fra Oxlade-Chamberlain fikk ikke dommerteamet med seg, uten at det fikk poengmessig betydning.

Seieren sendte Arsenal opp på en foreløpig andreplass på tabellen, ett poeng foran Liverpool som møter Bournemouth i morgen. Arsene Wengers mannskap har tre poeng opp til serieleder Chelsea som tok en meget sterk 3-1-seier borte mot Manchester City tidligere i dag.

Skuffet Bilic

West Ham-manager Slaven Bilic var en slagen mann etter nok et tap, og West Ham kan havne under nedrykksstreken dersom Hull vinner borte mot Middlesbrough mandag kveld.

– Jeg må være ærlig å si at vi ikke har intensiteten som skal til. Dersom vi er hengivne nok, så kommer kvaliteten. Men vi har ikke det samme som forrige sesong, ikke en gang på trening. Vi har det innimellom i kamper, og det er derfor det er så mye opp og ned. Vi var i problemer allerede før denne kampen. Spillerne vet det, oppsummerte Bilic da han ble intervjuet etter kampen.

Premier League-resultater:

Crystal Palace – Southampton 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Christian Benteke (33), 2-0 James Tomkins (36), 3-0 Benteke (85).

25.393 tilskuere.

Manchester City – Chelsea 1-3 (1-0)

Mål: 1-0 Gary Cahill (selvmål 45), 1-1 Diego Costa (60), 1-2 Willian (Willian Borges da Silva) (70), 1-3 Eden Hazard (90).

54.457 tilskuere.

Rødt kort: Sergio Agüero (90), Fernandinho (90), Manchester City.

Stoke – Burnley 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Jonathan Walters (21), 2-0 Marc Muniesa (35).

27.306 tilskuere.

Sunderland – Leicester 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Robert Huth (selvmål 64), 2-0 Jermain Defoe (77), 2-1 Shinji Okazaki (80).

39.725 tilskuere.

Tottenham – Swansea 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Harry Kane (str. 39), 2-0 Heung-Min Son (45), 3-0 Kane (49), 4-0 Christian Eriksen (70), 5-0 Eriksen (90).

31.663 tilskuere.

West Bromwich – Watford 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Jonny Evans (16), 2-0 Chris Brunt (34), 2-1 Christian Kabasele (61), 3-1 Matt Phillips (90).

22.244 tilskuere.

Rødt kort: Roberto Pereyra (84), Watford.

West Ham – Arsenal 1-5 (0-1)

Mål: 0-1 Mesut Özil (24), 0-2 Alexis Sánchez (72), 0-3 Sánchez (80), 1-3 Andy Carroll (83), 1-4 Alex Oxlade-Chamberlain (84), 1-5 Sánchez (86).

56.980 tilskuere.

Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for West Ham.