Salah klar for Liverpool – blir klubbens dyreste gjennom tidene

Etter et mislykket opphold i Chelsea, gjør Mohamed Salah (25) et nytt forsøk i Premier League, denne gang for Liverpool.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg skal gi alt jeg har for klubben, sier nyerværvelsen Mohamed Salah til Liverpools hjemmeside.

Der bekrefter de nemlig at 25-åringen fra Egypt har signert under på en fireårskontrakt, med opsjon på forlengelse. Når det engelske overgangsvinduet åpner 1. juli vil Salah dermed bytte ut Italia med England, og Roma med Liverpool.



I en pressemelding fra Roma, skriver klubben at overgangssummen ligger på 42 millioner euro - som tilsvarer drøye 37 millioner pund. Hurtigtoget overtar dermed tittelen som klubbens dyreste signering fra Andy Carroll som kostet rundt 35 millioner pund da han gikk fra Newcastle til Liverpool i 2011.

– Perfekt blanding



Jürgen Klopp gjør dermed sin andre signering for sommeren. Dominic Solanke har allerede signert etter å ha takket nei til en ny avtale med Chelsea, men dette er sommerens første profilerte Liverpool-signering.

– Mohamed har den perfekte blandingen av erfaring og potensial, og dette er en veldig spennende signering for oss, sier Klopp til klubbens hjemmeside.

På de siste to sesongene har han vært en svært viktig bidragsyter for Roma, med 29 scoringer i Serie A. Det er flere mål enn noen av Liverpools spillere i samme tidsrom. I 2016/17-sesongen hjalp ham Roma til 2. plass i den italienske toppdivisjonen.

– Statistikken hans i Italia er fantastisk, og han har kvaliteter som kommer til å styrke laget vårt. Jeg har fulgt ham siden han slo gjennom i Basel, og han har med årene blitt en veldig god spiller, sier Klopp.

England-retur



Salah returnerer dermed til England etter to og et halvt år i Italia, og han håper nok at det går langt bedre på andre forsøk. I januar 2014 hentet daværende Chelsea-trener Jose Mourinho ham til Stamford Bridge, men han ble ingen suksess for blåtrøyene. Ett år og 13 Premier League-kamper senere returnerte han til italiensk fotball. Der har han vært siden, først i Fiorentina på lån, før turen gikk til Roma.

Landslagsspilleren fra Egypt har fått draktnummer elleve i Liverpool, samme nummer han hadde for «Giallorossi». Han overtar dermed Roberto Firminos nummer. Brasilianeren kommer til å bære nummer draktnummer ni neste sesong.

Salah, som lenge har blitt omtalt som «den egyptiske Messi», har spilt 52 kamper med flagget på brystet, og scoret 29 mål.