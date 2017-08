Sadio Mané reddet Liverpool fra fiaskostart på sesongen

(Liverpool – Crystal Palace 1–0) Liverpool stanget og stanget i 73 minutter før de endelig fant nøkkelen til Crystal Palace-forsvaret.

Det gikk mot Liverpools andre poengdeling på to kamper i Premier League, men et drøyt kvarter før slutt sa Sadio Mané at nok fikk være nok.

SLØSTE: Joël Matip (til høyre) kunne sendt Liverpool i ledelsen før pause, men bommet på åpent må, da Wayne Hennessey feilberegnet i feltet. Foto: Martin Rickett , AP

Han skar inn fra venstre, kombinerte først med en lagkamerat og så med en motspiller, før han sikkert trillet ballen bak Wayne Hennessey.

Dermed hadde Jürgen Klopps menn funnet nøkkelen til Crystal Palace-forsvaret, som det lenge så ut som om Alan Pardew hadde låst, barrikadert og gjort umulig å innta.

Bommet på åpent mål

Allerede 14 minutter ut i kampen burde Joël Matip sendt Liverpool i ledelsen, men da det presise innlegget fra Andrew Robertson svevde over Hennessey og fant midtstopperens panne, greide han ikke å styre ballen mot det åpne målet.

Bommen satte tonen for det som lenge så ut til å bli hjemmelagets gjennomgangsmelodi.

34 minutter ut i kampen viste Robertson igjen frem innleggsfoten da han prikket inn Mané på siktet og la ballen perfekt på bakre stolpe. Dessverre for skotten greide heller ikke kantspilleren å få noe rent treff på ballen.

40 minutter tok det før gjestene virkelig fikk testet Simon Mignolet, da Jordan Puncheon fyrte løs fra venstre og tvang Liverpool-målvakten ut i full strekk.

Kun sekunder tidligere hadde Roberto Firmino prøvd seg i motsatt ende, men også han uten å overliste motstanderens sisteskanse. Dermed sto det 0-0 etter 45 minutter.

Kunne doblet på tampen

Etter pausen stormet Klopps tropper mot Palace-målet, men uten umiddelbar uttelling.

Georginio Wijnaldum greide nesten å dirke opp låsen da ballen falt ned hos ham på 20 meter etter et hjørnespark, men heller ikke nederlenderens godt plasserte direkteskudd var godt nok til å overliste Hennessey.

I motsatt ende serverte Ruben Loftus-Cheek tidligere Liverpool-spiss Christian Benteke, men han blåste ballen over fra seks meter.

Etter 60 målløse minutter på Anfield fant Jürgen Klopp at noe måtte gjøres, og byttet Mohamed Salah inn for Daniel Sturridge.

Ti minutter senere fikk han virkelig satt fart på Liverpool-angrepet, da han stormet nedover høyresiden og fant Mané i feltet. Tre skudd på rappen fikk de rødkledde fyrt av, men kun i blokken to ganger og på Hennessey én gang.

Ti minutter senere fant Mané til slutt veien til nettmaskene.

Både Mané, Salah, Dominic Solanke og Andrew Robertson kunne doblet ledelsen, men 1-0 var nok til å hindre Liverpool fra å falle fire poeng bak Manchester United - og West Bromwich - to kamper ut i sesongen.

Saken oppdateres!