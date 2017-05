Sánchez sendte Arsenal inn i topp fire-kampen og hintet om ny kontrakt

(Southampton - Arsenal 0-2) Det så ut til at Arsenals 591 dager lange bortemareritt skulle fortsette. Så ga Alexis Sánchez håp til Arsenal-fansen.

Mye har blitt sagt og spekulert rundt Alexis Sánchez' fremtid som Arsenal-spiller. Onsdag ga han Arsenal-fansen håp om både Champions League-spill i 2016/17-sesongen – kanskje med chileneren fremdeles i klubben.

Kontrakten til Arsenals største stjerne går ut neste sommer. Det betyr at dersom han ikke signerer ny kontrakt er Arsenal nødt til å selge ham denne sommeren for å ikke måtte slippe sin største stjerne.

Onsdag kveld sørget han for en meget viktig trepoenger da han sendte begge Arsenal-stopperne i pølseboden og trillet inn 1-0 til gjestene.

Deretter feiret han med å klappe på klubbemblemet – noe som garantert kommer til å gi Arsenal-fansen håp om at chileneren ønsker å bli i London også i årene som kommer.

Ti minutter før slutt ble Danny Welbeck erstattet av Olivier Giroud. Franskmannen brukte kun to minutter på å heade inn scoringen som punkterte kampen.

ÅPNE ARMER: Her feirer Alexis Sánchez at han har sendt Arsenal i ledelsen mot Southampton på St. Mary's. Litt tidligere i feiringen klappet han på klubbemblemet. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Grusom bortestatistikk

Arsenal har en forferdelig bortestatistikk denne sesongen. Før onsdagens seier måtte man helt tilbake til 26. september 2015 for å finne sist gang Arsenal slo et topp 10-lag på bortebane i Premier League.

Den gang herjet Arsène Wengers menn med seriemester Leicester på King Power Stadium. Det er nå 591 dager siden.

Siden den gang har The Gunners spilt 15 kamper mot lag som havnet blant topp 10 i 2015/16-sesongen eller ligger blant topp 10 i inneværende sesong. Fasiten på disse kampene er null seirer, syv uavgjort og åtte tap.

Før seieren mot Southampton (10. plass) var West Ham (12. plass) det best plasserte laget Arsenal hadde klart å overliste på bortebane denne sesongen.

Champions League-håpet lever i beste velgående

Arsenal skapte absolutt ingenting i den første omgangen. I løpet av den første omgangen ble Southampton-fansen blendet av den stadig lavere kveldssolen. Og det tok en stund før det var noe å gå glipp av på St. Mary's.

Southampton var nærmest da Dusan Tadic plutselig ble spilt gjennom. Mustafi taklet ballen til Gabbiadini, men italieneren klarte ikke å overliste Petr Cech.

Litt senere testet Nathan Redmond skuddfoten fra nesten 30 meter. Engelskmannen fikk et kjempetreff, men tok en gang var Arsenals tsjekkiske målvakt på pletten.

I andre omgang løsnet det imidlertid for Arsenal. Først ved Alexis Sánchez, så ved Olivier Giroud. Det betyr at Champions League-håpet lever i beste velgående for Arsenal når tre serierunder gjenstår.

Arsenal er tre poeng bak Manchester City og fire poeng bak Liverpool på tredjeplass. Sistnevnte har imidlertid én kamp mer spilt, noe som betyr at det på ingen måte er avgjort i kampen om fjerdeplassen.