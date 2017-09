Ross Barkley var enig med Chelsea – ombestemte seg i siste liten

Chelsea hentet et par spillere helt på tampen av overgangsvinduet, men Ross Barkley (23) glapp i siste liten.

London-klubben kunne i går kveld bekrefte signeringene av både Davide Zappacosta fra Torino og Danny Drinkwater fra Leicester, men følte seg antakelig ganske trygge på at de ville presentere nok en spiller før sommervinduet stengte.

Everton-spiller Ross Barkley var i går i London sammen med agenten sin, og 23-åringen hadde kommet til enighet med Chelsea om de personlige betingelsene. På forhånd hadde klubbene blitt enig om en overgangssum på 35 millioner pund, noe som tilsvarer cirka 350 millioner kroner.

Bordet var med andre ord dekket, og det siste som gjensto var den vanlige medisinske sjekken.

Rakk ikke legesjekk



Midt under innspurten av overgangsvinduet i går kveld uttalte Everton-eier Farhad Moshiri følgende:

– Klubbene var enig om en avtale verdt 35 millioner pund, jeg tror de personlige betingelsene var i orden, men etter den medisinske testen fikk vi høre fra Paul Martin, agenten hans, at han hadde ombestemt seg.

– Han vil bestemme seg for fremtiden i januarvinduet. For tiden er han skadet, men han vil fremdeles være Everton-spiller siden han har kontrakt i enda ett år. Det er en stor overraskelse, men slik er fotballen, sier Moshiri ifølge Telegraph.

I etterkant har en kilde tett på Barkley hevdet at spilleren aldri rakk å gjennomføre legesjekken, men ombestemte seg før han kom så langt.

At overgangen ikke gikk i boks er antakelig en liten kalddusj for Everton. Barkley har bare ett år igjen av kontrakten, og siden han nå ikke vil bli solgt før januar, kommer prisen til å droppe betraktelig.

Everton kommer heller ikke til å få noen særlig glede av Barkleys tjenester med det første. 23-åringen har slitt med en hamstring-skade, og har vært gjennom en operasjon. Han er for tiden under opptrening.

Signerte to på tampen



Barkley har ennå ikke uttalt seg om hvorfor han valgte å snu og takke nei til Chelsea, men ifølge The Telegraph skal han ha likt dårlig at Everton nektet å innlede samtaler med Tottenham gjennom gårsdagens deadline day. Barkley skal ikke ha ønsket å bli presset til en Chelsea-overgang.

Selv om Barkely glapp, sørget Chelsea for å hente et par andre spillere like før gongongen lød for sommervinduet. Først ble høyrebacken Davide Zappacosta hentet fra Torino, og like før vinduet stengte ble Danny Drinkwater signert.

– Jeg er glad for å bli en Chelsea-spiller, og jeg kan ikke vente med i komme i gang. Det har vært en lang reise før jeg kom hit, men jeg er veldig fornøyd og ser fram til å hjelpe klubben med å vinne trofeer, sier Drinkwater til Chelseas nettsted etter å ha skrevet under en femårskontrakt.