Rooney tilstår fyllekjøring: – Utilgivelig

Everton-stjernen Wayne Rooney (31) straffes med 120 timers samfunnstjeneste og fratas lappen i to år etter å ha kjørt i påvirket tilstand.

– Etter dagens høring vil jeg offentlig beklage for min utilgivelige mangel på dømmekraft. Jeg gjorde en stor feil, skriver Rooney i en pressemelding.

– Jeg har allerede sagt unnskyld til min familie, min manager og formann, og alle i Everton FC. Nå vil jeg unnskylde meg til alle fans og alle andre som har fulgt og støttet meg gjennom karrieren. Jeg aksepterer selvfølgelig dommen og håper at jeg kan gjøre opp for meg gjennom min samfunnstjeneste, skriver han.

Den tidligere England-kapteinen tilstår å ha kjørt nesten tre ganger over fartsgrensen i alkoholpåvirket tilstand. I tillegg til samfunnsstraff og at han ikke får kjøre bil i to år, har Rooney også blitt straffet med to ukers lønnstrekk i Everton, som ifølge The Guardian tilsvarer drøye 3,1 millioner kroner.

Rooney ble stoppet av en politipatrulje natt til fredag 1. september, like etter klokken to, og ble siktet for promilekjøring.

Den 31 år gamle spissen vendte denne sommeren tilbake til barndomsklubben Everton. Nylig bestemte han seg for å legge opp landslagskarrieren med England.

