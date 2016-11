Rooney tilbakeviser fyllerykter - ber fansen om unnskyldning

Wayne Rooney (31) ble av britiske tabloider beskyldt for å ha vært sterkt beruset under landslagets frikveld i London lørdag. Nå slår stjernespilleren tilbake mot ryktene.

– Wayne er lei seg for at bildene som ble tatt sammen med fans har blitt publisert. Det var riktignok en fridag for både spillerne og støtteapparatet, men han er fullt klar over at bildene er upassende for en i hans posisjon, heter det i en uttalelse fra stjernespilleren, gjengitt i The Guardian.

Fredag kveld sørget England for å «knuse» Skottland 3-0 i VM-kvalikkamp på Wembley, med Rooney på banen. Dagen etter bestemte landslagsledelsen seg for å gi spillerne fri, og ga dem også tillatelse til å forlate spillerhotellet dersom de ønsket det.

Rooney valgte å bli på hotellet, blant annet sammen med Phil Jagielka, mens andre spillere møtte familien eller dro ut på byen. Men i britiske tabloider var det Rooney som dukket opp i spaltene etter at helgen var over.

Avisen The Sun publiserte en artikkel hvor Rooney er avbildet sammen med det som skal ha vært gjester i et bryllup på hotellet Det hevdes at han var så full at han knapt klarte stå på beina, og at han på morgenkvisten nesten ikke greide snakke.

– Han greide ikke å sette sammen en setning, og snublet rundt. Ingen skulle tro han var Englands kaptein. Han drakk glass etter glass med rødvin, skal et vitne ha uttalt til avisen.

Sa unnskyld



Etter at dette ble kjent, spilte England privatlandskamp mot Spania tirsdag kveld. Den gikk uten Rooney i troppen - han skal etter sigende ha forsøkt å trene på søndag, men kjent antydningen til en liten kneskade. Landslagets legeteam foretok en medisinsk sjekk, som bekreftet at han hadde problemer.

England-sjef Gareth Southgate bestemte seg dermed for å sende Rooney hjem til Manchester, siden han likevel ikke skulle være med mot Spania.

I dag har Rooney altså valgt å både uttale seg og beklage helgens hendelse. Det opplyses også om at han har forklart seg for Southgate og FA-sjef Dan Ashworth.

– Han vil også få beklage overfor unge fans som har sett bildene, heter det i uttalelsen.

FA er langt fra fornøyd med det som kom fram i britiske medier denne uken, og har derfor varslet at de kommer til å revurdere den friheten som spillerne er gitt når de får noen timer fri under landslagssamlinger.

– Alle som er tilknyttet landslaget har et ansvar for å oppføre seg passende til enhver tid. Vi må se på policyen vår, sier en talsperson for FA ifølge The Guardian.

Frustrert Mourinho



I forkant av Rooneys egen uttalelse i kveld, sa en talsmann for ham følgende som forklaring på situasjonen som oppsto i helgen:

– Wayne hadde, i likhet med resten av laget, en kveld fri. I stedet for å gå ut valgte han å bli på spillerhotellet for å slappe av og feire Englands seier over Skottland. I løpet av kvelden ble han oppsøkt av mange gjester, som ba om autografer og bilder. Som alltid stilte Wayne gjerne opp, signerte, ble med på bilder og pratet med fansen. Det er trist at en eller to av dem valgte å utnytte hans vennlighet til sin fordel.

Ifølge Sky Sports har José Mourinho blitt kraftig provosert av at FA lot Rooney oppføre seg som han gjorde mens han var på landslagsoppdrag. Manageren skal ha reagert på at personer fra landslagets støtteapparat var til stede den natten bildene av stjernespilleren ble tatt.

