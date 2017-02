Rooney kan bli Kina-klar innen en uke

Flere britiske medier melder at Wayne Rooney (31) pakker sakene og drar til kinesisk fotball.

Ryktene om en mulig overgang for den mestscorende Manchester United-spilleren gjennom tidene vokste i styrke etter tirsdagens pressekonferanse.

Spenningen er nå knyttet til Mourinhos neste laguttak, og om en viss franskmann skal erstatte Rooney på Old Trafford.

Manager José Mourinho sa han ikke kunne love at angriperen var en del av United-troppen etter at overgangsvinduet i Kina stenger førstekommende tirsdag.

– Hvordan kan jeg garantere at en spiller er her neste sesong? Hva jeg kan garantere er at hvis Wayne en dag drar fra klubben er det ikke fordi jeg har bedt han gjøre det. Jeg ville aldri bedt en legende forlate klubben, sier Mourinho ifølge Telegraph.

Ligacupfinalen kan avgjøre

En avgjørende faktor skal være 18-mannstroppen portugiseren tar ut til ligacupfinalen mot Southampton søndag.

Er ikke Rooney inkludert i den, skal veien til tyngre lønningsposer i Østens rike være aktuelt for den Liverpool-fødte angriperen. Hans nåværende lønn i Manchester United, på over tre millioner norske kroner, skal ifølge Telegraph dobles om han velger å flytte til Kina.

Om han tar det valget, er han på langt nær den første. Carlos Tevez, Alex Witsel, Oscar og John Obi Mikel har alle byttet europeisk toppfotball med klubber i kinesisk Super League den siste tiden.

Rooney har ikke vært på banen for United siden han kom inn som innbytter i Premier League-oppgjøret mot Hull for tre uker siden. 31-åringen har imidlertid vært skadet, men trente med resten av laget tirsdag.

Kan åpne for Griezmann

Rooneys kontrakt går ikke ut for om to og et halvt år, og mannen Mourinho karakteriserer som en legende vil ikke bli billig.

Men store overgangssummer har ikke stoppet kinesiske klubber før, og en klekkelig utbetale for 31-åringen kan bane veien til «Drømmenes teater» for det franske stjerneskuddet Antoine Griezmann.

Atlético Madrid-spilleren har vært heftig koblet til en overgang til De røde djevlene.

25-åringen er under kontrakt frem til 2021, og har en utkjøpsklausul på 100 millioner euro - rundt 880 millioner norske kroner.

– Jeg stiller Paul Pogba regelmessige spørsmål om Manchester United, har Griezmann tidligere uttalt.

– Jeg spør Paul om noen av spillerne der, om de virkelig er så gode, eller om José Mourinho virkelig er så bra som man skal ha det til.

