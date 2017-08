Rooney brølte etter utsøkt scoring i Everton-comebacket

(Everton - Stoke 1-0) Se på dette bildet. Det viser hvor mye målet betydde for utskjelte Wayne Rooney (31).

Det var nesten som et eventyr.

Wayne Rooney hadde ikke spilt en ligakamp for Everton på 13 år. Lørdag var han tilbake på Goodison Park og det tok bare 45 minutter før han virkelig markerte seg: et innlegg fra høyresiden mot England-spissens hode, han headet den kontrollert til høyre i mål, umulig for keeper å ta. Rooney, som kommer fra tøffe år i Manchester United, satte seg ned på knærne og brølte ut både følelser og jubel.

Det ble også kampens eneste mål.

Nærmer seg Shearer

Kampen var relativt sjansefattig, men seieren var fortjent. Og etter kampen var selvsagt den hjemvendte matchvinneren, som har vokst opp i Liverpool, på alles lepper.

FAMILIEN: Wayne Rooneys kone, Coleen, og sønnen Klay var på plass på Goodison Park. Foto: Lee Smith , Reuters

Scoringen var faktisk Premier League-mål nummer 300 som Rooney har vært involvert i opp gjennom karrièren (199 mål og 101 målgivende pasninger). Alan Shearer endte opp med å ta del i 324 mål, ifølge statistikknettstedet Opta.

Nå blir det spennende å følge fortsettelsen til Rooney og Everton. Terminlisten er beintøff de kommende ukene med kamper på rad og rekke mot Manchester City, Chelsea, Tottenham og Manchester United.

Saken oppdateres!