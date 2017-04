(Manchester City-Manchester United 0-0) Marouane Fellaini (29) fikk direkte rødt kort etter å ha skallet ned Sergio Agüero (28) rett foran dommeren.

Dermed ble det en dramatisk avslutning på Manchester-derbyet, som imidlertid endte 0-0.

Det er åttende gang det blir rødt kort mellom disse to lagene i Premier League-sammenheng. Sju av disse har gått til United.

– Agüero hjelper til, men Fellaini gjør vitterlig en bevegelse, sa Brede Hangeland om situasjonen på TV2-sendingen.

Fellaini hadde nettopp fått gult kort for en takling mot nettopp Agüero. I neste øyeblikk satte de to hodene mot hverandre. Dommer Martin Atkinson var ikke i tvil om at Fellaini skulle ha rødt kort.

– Jeg mener han gjør en bevisst nikkebevegelse og treffer pannen til Agüero. Dommeren har ikke noe valg, sa Erik Thorstvedt på TV2-sendingen.

– Helt enig. Rødt kort, selv om Agüero provoserer, sa kollegaen Petter Myhre.

På BBC Radio5 sa Stoke-spiller Charlie Adam:

– Fellaini er en stor spiller, men dette er dumhet. Han er heldig at det ikke koster Manchester United noe.

VG live: Vi fulgte kampen direkte

Kampen på Etihad stadium kan bli helt avgjørende for hvilket av de to Manchester-lagene som kommer til Champions League til høsten – for det er neppe plass til begge? United har imidlertid også muligheten via Europa League.

– Å havne utenfor topp 4 ville være en katastrofe for både City og United, fastslo Brede Hangeland på TV2-sendingen.

– Det er en mislykket sesong hvis det skjer, særlig for United.

HETT: Manchester Citys Fernandinho og Uniteds Ander Herrera i en av de mange tøffe duellene i torsdagens kamp på Etihad stadium. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

José Mourinhos mannskap klarte sin 24. kamp på rad uten tap, og ligger fortsatt ett poeng bak Manchester City på tabellen.

– Det ble en forsvarskamp for United, men det kan de, konstaterte Thorstvedt i TV2-studio etter matchen.

– Vi følte aldri noen trussel. Bra spill, men vi klarte ikke å få mål, sa Vincent Kompany i et Sky Sports-intervju. Han ønsket ikke å kommentere det røde kortet til landsmannen Fellaini.

– Vi forsvarte oss godt, konstaterte Michael Carrick.

Sergio Agüero hadde en stor sjanse da ballen smalt i aluminiumen allerede etter ni minutter. Der kunne City ha gått i en tidlig ledelse.

Så ble Uniteds 19 år gamle Marcus Rashford meid ned av Nicolas Otamendi.

– En hockey-takling. Alle bak hos City vet at de har dårligere fart enn United-spissene, fastslo Hangeland på TV2-sendingen.

Les også: Rashford om Zlatan: – Uerstattelig

Med Henrik Mkhitaryan, Anthony Martial og Rashford hadde United en fotkjapp og kreativ trio framme.

José Mourinho manglet Paul Pogba og selvfølgelig Zlatan Ibrahimovic, som skal opereres for en alvorlig kneskade.

Midtveis i 1.omgang hadde United en bra mulighet da Claudio Bravo bokset ballen rett i beina på Mkhitaryan, men City-målmannen gjorde det godt igjen ved å redde armenerens skudd.

Les også: Derfor kan United-fansen glemme Griezmann

Manchester City kom sterkt mot slutten av 1. omgang. Agüero viste flere ganger at han var tent på å vinne mot Manchester-rivalen. City «eide» ballen, og United hadde mer enn nok med å forsvare seg. Og David De Gea var som vanlig god.

– Det var nesten power-play i den fasen, sa Erik Thorstvedt i TV2-studio i pausen.

Så rett før sidebytte holdt det imidlertid på å bli 1-0 til United. Ander Herrera hadde en kjempemulighet da han headet et praktfullt slått frispark fra Rashford rett utenfor.

– Kontringer er Uniteds beste mulighet, fastslo Hangeland ved starten på 2. omgang.

Lest denne? Pogba oppgitt over kritikken

For også etter hvilen var det City som hadde ballen, og United ble presset langt tilbake på banen.

– De beleirer Uniteds 16-meter, men de store sjansene uteblir, konstaterte Øyvind Alsaker som TV2-kommentator.

– United har knapt nok vært over midten, sa han noe senere da gjestene fikk en enslig corner.

City-målmann Claudio Bravo hadde så lite å gjøre at da han endelig kom i aksjon, endte det en strekk i leggen. Han måtte ut, og Wilfredo Caballero kom inn. Samtidig kom Jesse Lingard inn for Martial.

På overtid satte Gabriel Jesus ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Og etter 95 minutter hadde Agüero en stor mulighet til å avgjøre kampen, men traff ikke ballen skikkelig.

Både City og United har nå fem kamper igjen i ligaen. Mens City ikke har igjen noen av de andre topplagene, skal United møte både Arsenal og Tottenham borte.

– Den store vinneren etter uavgjort i Manchester-derbyet er Arsenal, mente Thorstvedt på TV2-sendingen.