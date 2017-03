Reservespissene sørget for kontrollert England-seier

(England – Litauen 2-0) I Harry Kanes (23) skadefravær, sørget evigunge Jermain Defoe (34) og lynhurtige Jamie Vardy (30) for at England fortsatt har stø kurs mot VM i Russland.

Et noe profilløst England, uten spillere som Jordan Henderson, Wayne Rooney og Harry Kane, fikk en enkel oppgave foran et tilnærmet fullsatt Wembley. Mangelen på profiler har gjort at Gareth Southgate har måttet tåle mye kritikk for laguttaket, og blant kritikerne var TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

Kritikk til tross, det var aldri noen tvil om hvem som skulle ta poengene da Litauen kom på besøk. Tottenham-spissen Harry Kane var ikke i troppen grunnet skade, men reservespissene sørget for at savnet av målmaskinen Kane ikke var like merkbart.

Drømmecomeback



Defoe var tilbake i troppen for første gang på tre år da England tapte for Tyskland onsdag, men da fikk han ikke spille. Mot Litauen fikk han derimot sjansen fra start.

Den tok han vare på.

Etter drøye 22 minutter noterte seg for sin første landslagsscoring siden 22. mars 2013, da ha nettet to ganger mot San Marino. Scoringen mot Litauen var Defoes nettkjenning nummer 20 med flagget på brystet, og det var ingen overraskelse at nettopp Defoe scoret. Den engelske spissen har stått for hele 14 av Sunderlands 24 scoringer denne sesongen.

Sjekk Defoes comebackscoring i videovinduet under!

Etter drøye timen ble Defoe byttet ut til stående ovasjoner, da Jamie Vardy kom inn. Det var ikke noe dårlig grep det heller. Drøye seks minutter etter å ha entret banen, økte innbytter Vardy Englands ledelse til 2-0 med sin aller første touch, etter flotte England-kombinasjoner rundt Litauens 16-meter.

Det skjedde ikke stort mer, og England tok tre komfortable poeng i jakten på en plass i neste års verdensmesterskap.

England har god kontroll i kvalifiseringsgruppe F, og troner øverst med 13 av 15 mulige poeng. Selv om de har måttet tåle mye kritikk under kvalifiseringen, har de faktisk enda til gode å slippe inn mål i kvalifiseringen.

Tysk storseier

Mens Norge tar fatt på Nord-Irland i Belfast klokken 20.45, var de regjerende verdensmesterne Tyskland på plass i Baku for å møte Aserbajdsjan. Under Per-Mathias Høgmo snublet Norge i Baku og tapte 1-0, men Joachim Löw og Tyskland hadde få problemer på aserbajdsjansk jord, da de vant komfortable 4-1.

Tyskland, som er gruppeleder i gruppe C, står nå bokført med 15 av 15 mulige poeng, og 20–1 i målforskjell. Andre Schürrle scoret to, og én scoring hver fra Thomas Müller og Mario Gomez var mer enn nok til å sikre alle poengene.

Dimitrij Nazarov scoret vertenes mål, men det ble ikke mer enn et trøstemål.

Det ble spilt en kamp til i Norges gruppe, da Tsjekkia tok turen til San Marino. Der hadde tsjekkerne svært få problemer, og vant til slutt 6-0. Det betyr at Tsjekkia nå er fem poeng foran Norge, dog med en kamp mer spilt.

San Marino ligger sist i gruppen, uten poeng, og står fortsatt bare med en scoring denne kvalifiseringen. Den kom mot Norge, da de tapte 4–1 på Ullevaal.