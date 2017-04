Rashford slaktet da United misset i Liverpool-jakten

(Manchester United - Swansea 1-1) Marcus Rashford (19) skaffet straffen som endelig satte fyr på Old Trafford-publikummet. Problemet var at han aldri skulle fått den.

Unggutten gikk i bakken på overtid av førsteomgang. Frem til da hadde ikke hjemmelaget imponert noen. Kun en god David de Gea hindret Swansea-scoring i den ene enden, mens de rødkledde noterte seg for to halvsjanser ved Jesse Lingard og Anthony Martial.

Inntil omgangen gikk inn i overtiden.

VG Live: Kampen er fortsatt ikke ferdig – følg Uniteds jakt på poeng her

Da vartet Manchester United til gjengjeld opp med et praktangrep. Etter hvert ble Lingard spilt fri i mellomrommet. Han fant Rashford bak Swanseas bakre firer. I duell med keeper Lukasz Fabianski gikk stjerneskuddet i bakken. Kontakten med keeperen var minimal og TV-bildene viste at det trolig aldri skulle vært blåst.

– Dette er filming. Det burde vært gult kort til Rashford og utspill fra keeper, konkluderte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt på kanalens Premier League-sending. Han fikk full støtte av Brede Hangeland, som gikk enda lengre.

– Det er patetisk av Rashford. Det er engelskmennenes egen mann. Hadde det vært en spanjol eller italiener, hadde han blitt slaktet fullstendig. Det er en skandaløst dårlig avgjørelse av dommeren, sa den tidligere England-proffen.

Straffe ble det uansett. Wayne Rooney tok plass på ellevemetersmerket, sendte Fabianski den ene veien, og ballen den andre. Det var Rooneys 252. scoring for klubben, og ifølge statistikktjenesten Opta har 31-åringen scoret i 150 forskjellige Premier League-kamper. Kun den tidligere målkongen Alan Shearer er bedre. Han har nettet i 190 forskjellige kamper.

Utlignet etter frisparkperle



Selv om Swansea aldri klarte å komme opp på nivået de hadde inne i den første omgangen, fikk de i det minste scoring etter hvilen.

Det nedrykkstruede laget fra Wales ble tildelt frispark like utenfor 16-meteren et snaut kvarter før slutt. Gylfi Sigurdsson tok plass ved ballen og noen sekunder senere skrudde islendingen ballen rett i krysset – fullstendig utagbart for keeper de Gea.

Selv om vertene la Swansea under et visst trykk de siste ti minuttene klarte aldri United å ta ledelsen igjen.

Ett poeng for José Mourinho og hans menn betyr at jakten på en topp fire-plassering ikke akkurat blir enklere.

Kampen i dag var en gylden sjanse til å ta steget forbi Liverpool på tabellen. Nå har de to lagene like mange kamper spilt og United ligger fortsatt ett poeng bak på en femteplass.

De er riktignok á poeng med byrival Manchester City, men Pep Guardiola & co. har én kamp til gode.

VG utvider saken.